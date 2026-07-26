Fabián Bustos y la justicia del fútbol vs Bucaramanga: “No merecimos perderlo”

Nuevo comienzo en la Liga BetPlay 2026-II para el proyecto de Fabián Bustos que recibió el apoyo de Millonarios pese a no lograr sellar la clasificación para los cuadrangulares semifinales del primer semestre del año. Sin embargo, la pretemporada tuvo caídas internacionales contra Universitario de Deportes y Colo Colo, además de un arranque negativo en el rentado local.

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Justamente, en condición de local, Millonarios se estrelló con la defensa de Atlético Bucaramanga que no permitió que las pocas opciones creadas por Leonardo Castro tuvieran éxito. Cristopher Fiermarín fue el principal enemigo salvando las escasas llegadas.

Bucaramanga no inquietó a Javier Burrai sino hasta el final con el único remate al arco que terminó en anotación para la victoria por la mínima gracias a Emerson Batalla. Fabián Bustos habló de la autocrítica posterior al resultado, afirmó que los cambios no entraron bien y que fue injusto el resultado.

“EL RESULTADO SE DEBÍA INCLINAR HACIA NOSOTROS”; FABIÁN BUSTOS

La relación con los aficionados que se acercaron tampoco es la mejor y menos en este arranque con derrota. Fabián Bustos indicó que les faltó claridad y lucidez, pero que, de igual forma, merecían un poco más. Las únicas llegadas de peligro realmente las salvó Cristopher Fiermarín, y fueron contadas.

No obstante, el argentino afirmó que, “lo teníamos en el primer tiempo controlado, no estuvimos lúcidos en ataque aunque tuvimos las chances. El segundo tiempo también lo teníamos sin claridad, los cambios no entraron bien, pero no teníamos más.

Eran cambios de características similares a los que salieron, pero en vez de mejorarnos, es injusto haberlo perdido, no nos habían creado situaciones de gol, es un equipo duro, pero es injusto no haber sumado, nosotros queríamos ganar. Hicimos un partido donde el resultado se debía inclinar más hacia nosotros".

No se vio una mejor cara con respecto al semestre anterior con la definición y las ideas como problemas. Sobre un reflejo de hace meses, Fabián aseveró que harán autocrítica, “no quiero hablar del anterior semestre porque va a sonar como excusa, hay que tener autocrítica.

Yo también esperaba mostrar más fútbol, pero no me gusta decir otra vez los números, somos el segundo equipo que más goles hizo desde que llegamos. No merecimos perderlo, aunque tampoco tuvimos fluidez para decir que fuimos superior ampliamente, Hay algunos que están afuera y otros que deben mejorar, ninguno de los cambios entró bien".

Por último, sobre los temas que se deben mejorar, Fabián Bustos fue contundente, “jugar mejor, no estuvimos finos adelante. Defensivamente hicimos un buen partido, enfrentamos un equipo duro con transiciones verticales muy potentes. El único error que tenemos fue el lateral que jugaron rápido, ni siquiera es una jugada clara, pero el rebote le queda al jugador de ellos con posibilidad de finalizar. El fútbol es de resultados, necesitamos más efectividad, nosotros hemos creado muchas ocasiones".

JORGE ARIAS Y LA SENSACIÓN TRAS LA DERROTA

En la rueda de prensa, el defensor central Jorge Arias también dio las sensaciones de la derrota, “hoy el fútbol vuelve y nos dio una cachetada, sabemos que la gente viene con alegría y ver su equipo, más que todo de local e irse a su casa con alegría, no pudimos hacerlo. Toca seguir trabajando, lo que diga aquí se lo puede llevar el viento, y es demostrarlo en la cancha. Hay que seguir mejorando”.

Un análisis corto de lo que fue el partido, el defensor volvió a recalcar en que fue un cachetazo, “todo lo que diga es una excusa, hay que demostrar en la cancha. Hoy el fútbol nos dio una cachetada, sabemos que la gente viene con alegría por ver a su equipo de local, pero tenemos que seguir trabajando. Esta semana va a ser larga, hay que seguir mejorando y tomando mejores decisiones, cuando se juega así, van a ser más los triunfos que las derrotas".

Perder en El Campín se hace más doloroso. Sobre esto, Jorge Arias recordó los buenos números que tenían en casa, “el semestre pasado perdimos solo en Sudamericana, pero en liga local no perdimos de local. En los últimos partidos lastimosamente no hemos podido ser fuertes de local, pero el fútbol tiene eso, tenemos que hacer de la localía un fortín para que todo fluya mejor".