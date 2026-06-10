Así van Dani Martínez, Tejada y Buitrago en la general del Tour Auvergne - Ródano-Alpes / etapa 4

La clasificación general del Tour Auvergne - Ródano-Alpes 2026 se mantuvo prácticamente intacta luego de la disputa de la cuarta etapa, una jornada que ganó el estadounidense Quinn Simmons (Lidl-Trek) tras una fuga exitosa entre Le Puy-en-Velay y Montrond-les-Bains.

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Aunque Simmons celebró la victoria de etapa, los principales candidatos al título lograron controlar las diferencias y evitar pérdidas significativas de tiempo. Por ello, el francés Alex Baudin (EF Education-EasyPost) continúa vestido de amarillo como líder de la competencia.

Baudin acumula un tiempo total de 13 horas, 35 minutos y 13 segundos, suficiente para conservar una ventaja de 12 segundos sobre sus perseguidores más cercanos cuando restan todavía varias jornadas por disputarse.

La segunda posición es compartida en tiempo por los corredores del Netcompany INEOS, Kévin Vauquelin y Oscar Onley, quienes se encuentran a apenas 12 segundos del liderato y mantienen intactas sus aspiraciones de pelear por el título.

Más atrás aparece Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike), cuarto en la clasificación general a 15 segundos de Baudin. La diferencia sigue siendo reducida, por lo que cualquier bonificación o ataque exitoso podría modificar las posiciones de privilegio.

El español Juan Ayuso (Lidl-Trek) completa el top cinco de la carrera. El joven corredor se encuentra a 47 segundos del líder y continúa como una de las principales cartas para disputar la clasificación general en las etapas restantes.

Entre los latinoamericanos destacados figura el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG), quien ocupa la casilla 14 de la general a 1 minuto y 16 segundos de Baudin, manteniéndose dentro de un margen competitivo.

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Colombianos en la general del Tour Auvergne - Ródano-Alpes

Por su parte, el colombiano Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) es el mejor representante nacional en la clasificación. El bogotano se ubica en la posición 17, a 1 minuto y 21 segundos del liderato, todavía con posibilidades de escalar puestos en la montaña.

También aparecen en la general Harold Tejada (XDS Astana Team), quien es 23 a 1 minuto y 54 segundos, y Daniel Felipe Martínez (Red Bull-BORA-hansgrohe), ubicado en la casilla 26 a 3 minutos y 5 segundos. Este jueves se disputará la quinta etapa entre Saint-Chamond y Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes, una jornada de 195,8 kilómetros que, en principio, favorece nuevamente a los velocistas.

Clasificación general del Tour Auvergne - Ródano-Alpes / etapa 4

1. Alex Baudin (EF Education - EasyPost) - 13:35:13

2. Kévin Vauquelin (Netcompany INEOS) - a 12"

3. Oscar Onley (Netcompany INEOS) - a 12"

4. Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) - a 15"

5. Juan Ayuso (Lidl - Trek) - a 47"

14. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 1'16"

17. Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) - 1'21"

23. Harold Tejada (XDS Astana Team) - 1'54"

26. Daniel Martínez (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 3'05"