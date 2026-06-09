Real Madrid anunció oficialmente la salida de Álvaro Arbeloa

Real Madrid confirmó este martes la salida de Álvaro Arbeloa como entrenador del primer equipo, poniendo fin a una etapa que estuvo marcada por resultados irregulares, tensiones internas y la imposibilidad de conquistar títulos.

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A través de un comunicado oficial, el club agradeció el trabajo del técnico español y destacó su compromiso con la institución. "Su figura representa un ejemplo de los valores de nuestro club", señaló la entidad madrileña, que además le deseó éxitos en sus próximos proyectos profesionales.

Arbeloa asumió la dirección técnica del primer equipo tras la salida de Xabi Alonso. Sin embargo, su debut no fue el esperado, ya que quedó eliminado de la Copa del Rey frente al Albacete, un rival de Segunda División, resultado que supuso el primer golpe de una temporada complicada.

Con el paso de los meses, el equipo tampoco logró mantenerse en la pelea por La Liga. El Real Madrid pasó de estar cerca del liderato a terminar la competencia a ocho puntos de distancia, en una campaña que terminó dejando más dudas que certezas.

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En la Liga de Campeones hubo algunos momentos destacados. El conjunto blanco superó eliminatorias ante equipos dirigidos por José Mourinho y Pep Guardiola, pero no logró avanzar más allá de los cuartos de final tras caer frente al Bayern de Múnich de Vincent Kompany.

Uno de los episodios más recordados de esa serie fue la expulsión de Eduardo Camavinga en el minuto 86 del partido decisivo. Con el francés fuera del campo, el Bayern aprovechó los espacios y terminó sentenciando la clasificación en los minutos finales.

Los conflictos internos que vive Real Madrid

Más allá de los resultados deportivos, la recta final de Arbeloa estuvo marcada por diversos conflictos internos. Situaciones relacionadas con Antonio Rüdiger, Aurelien Tchouaméni, Fede Valverde, Dani Carvajal, Raúl Asencio, Dani Ceballos e incluso aspectos extradeportivos de Kylian Mbappé ocuparon buena parte de la atención mediática.

A pesar de ese contexto, Arbeloa mantuvo una de las promesas que hizo cuando fue presentado: dar protagonismo a los futbolistas formados en la cantera. Varios jóvenes tuvieron minutos en LaLiga y en la Liga de Campeones, convirtiéndose en una de las principales apuestas del entrenador durante su gestión.

Estadísticas de Álvaro Arbeloa como técnico de Real Madrid

En total, el técnico dirigió 28 partidos al frente del Real Madrid, con un balance de 18 victorias, dos empates y ocho derrotas. Un registro que no fue suficiente para sostener el proyecto y que terminó desembocando en su salida.

De esta manera concluye la primera experiencia de Álvaro Arbeloa al frente del primer equipo madridista. Formado como entrenador dentro de la estructura del club desde 2020, el español se marcha sin títulos, pero con la expectativa de que este adiós pueda convertirse algún día en un nuevo capítulo dentro de la institución que considera su casa.