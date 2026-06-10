Cali se desarma para la Liga BetPlay 2026-II: confirman dos bajas en defensa

Terminó la Liga BetPlay con el bicampeonato del Junior de Barranquilla superando a Atlético Nacional con un agregado de 1-3. Para otros clubes, ese primer semestre terminó de manera anticipada como en el Deportivo Cali que no pudo sellar la clasificación para los Play-Offs.

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Rafael Dudamel llegó con ese anhelo de poder clasificar al Cali para estas fases finales. Aunque Internacional de Bogotá, Millonarios y Medellín le estaban dando la ayuda al cuadro azucarero, el empate en la última fecha contra el Deportes Tolima fue lo que negó la posibilidad de llegar a los Play-Offs.

A partir de ese momento, Cali ha estado recomponiendo sus fichas en esta previa a lo que será el segundo semestre de la Liga BetPlay 2026-II. De hecho, ya hay grandes salidas de la institución y todavía no hay novedades de los jugadores que podrían llegar a reforzar las filas verdiblancas.

Entre las ausencias más grandes que tendrá el Cali para este segundo semestre del 2026 serán en la zaga defensiva con nombres importantes que ya no estarán en el siguiente torneo. Una revolución en la plantilla que ya tiene ocho bajas claras.

LAS NUEVAS AUSENCIAS DEL DEPORTIVO CALI

En los últimos días, el Cali ya había definido la salida de algunos de sus jugadores. Por medio de un comunicado indicaron que los dos arqueros, Miguel Sánchez, Marco Espíndola y el lateral derecho Luis Manuel Orejuela ya no hacen parte en este 2026-II.

Además de estas tres bajas del cuadro azucarero, se suman también las de Julián Quiñones, Yani Quintero y Michael Aponzá. En ese sentido, ya son seis ausencias claves con la zaga defensiva que se debilita por las salidas de Luis Orejuela y Quiñones, lateral y defensor central.

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Mientras que este martes 9 de junio se confirmó que dos jugadores no pudieron llegar a un acuerdo para renovar sus respectivos contratos con el cuadro azucarero. Por un lado, está el de Andrés Correa, el lateral izquierdo no aceptó una oferta de extender su vínculo por seis meses más, y el mismo escenario sucedió con Felipe Aguilar.

Bajo ese panorama, otro lateral y otro central dejarán el barco del Deportivo Cali a la espera de novedades con respecto a altas para suplir esas ausencias, sobre todo en la zaga defensiva que es la que más se está viendo debilitada.

LAS OTRAS POSIBLES BAJAS DEL DEPORTIVO CALI PARA EL 2026-II

Aparte de los jugadores citados anteriormente, también puede haber variantes con la plantilla y con posibles ausencias que vengan después de estas ocho salidas que ya dan de qué hablar. Cali intenta negociar con Fabián Viáfara su continuidad para el segundo semestre.

Andrés Colorado y Avilés Hurtado son otros casos de jugadores que terminan sus contratos en junio. Habrá que esperar si los azucareros llegan a algún acuerdo con ambos para definir las respectivas continuidades para el segundo semestre del 2026.

CALI BUSCA A UN CAMPEÓN CON NACIONAL

Por ahora, el Cali ha pasado la escoba en la plantilla y todavía no ha definido qué tipo de fichajes tendrá la institución en la Liga BetPlay 2026-II. Los azucareros tendrían un interés grande en un jugador de Atlético Nacional que es nada más ni nada menos que Dairon Asprilla.

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De acuerdo con Zona Libre de Humo, Dairon Asprilla, delantero de Atlético Nacional que no será tenido en cuenta para el segundo semestre en el cuadro antioqueño podría negociar con el Deportivo Cali con esa necesidad de armar un equipo competitivo.

Sin duda alguna, Cali necesita armar un equipo sumamente competitivo para afrontar el segundo semestre de la Liga BetPlay. La deuda que tienen es poder sellar la clasificación para las fases finales e intentar ganar el título que viene escaseando desde el 2021-II.