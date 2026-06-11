Así van Dani Martínez, Tejada y Buitrago en la general del Tour Auvergne - Ródano-Alpes / etapa 5

La clasificación general del Tour Auvergne - Ródano-Alpes se mantiene liderada por el francés Alex Baudin, quien acumula un tiempo de 18 horas, 7 minutos y 12 segundos después de cinco etapas disputadas.

Baudin conserva una ventaja de doce segundos sobre sus inmediatos perseguidores, Kévin Vauquelin y Oscar Onley, quienes comparten la segunda y tercera posición de la carrera.

El cuarto lugar continúa siendo para Matteo Jorgenson, quien se encuentra a solo 15 segundos del liderato y permanece en la lucha por el primer lugar de la clasificación general.

Entre los ciclistas latinoamericanos y de habla hispana, el mejor ubicado es el español Juan Ayuso, quien aparece en la quinta casilla a 47 segundos de Alex Baudin.

Uno de los nombres que más llama la atención es el del mexicano Isaac del Toro. El corredor del UAE Team Emirates - XRG ocupa la posición 14 de la general, a 1 minuto y 16 segundos del líder.

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Colombianos en la general del Tour Auvergne - Ródano-Alpes

Por su parte, el colombiano Santiago Buitrago sigue siendo el mejor representante nacional en la carrera. El ciclista del Bahrain - Victorious se ubica en el puesto 17, a 1 minuto y 21 segundos.

También continúa bien posicionado Harold Tejada. El corredor del XDS Astana Team marcha en la casilla 23 de la clasificación general, con una diferencia de 1 minuto y 54 segundos respecto al primer lugar.

Más atrás figura Daniel Felipe Martínez. El pedalista del Red Bull - BORA - hansgrohe ocupa la posición 26, a 3 minutos y 5 segundos del liderato.

La principal novedad para Latinoamérica fue el abandono del ecuatoriano Jefferson Cepeda, quien dejó la competencia antes de concluir la quinta etapa.

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Clasificación general del Tour Auvergne - Ródano-Alpes / etapa 5

1. Alex Baudin (EF Education - EasyPost) - 18:07:12

2. Kévin Vauquelin (Netcompany INEOS) - a 12"

3. Oscar Onley (Netcompany INEOS) - a 12"

4. Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) - a 15"

5. Juan Ayuso (Lidl - Trek) - a 47"

14. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 1'16"

17. Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) - 1'21"

23. Harold Tejada (XDS Astana Team) - 1'54"

26. Daniel Martínez (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 3'05"

*El ecuatoriano Jefferson Cepeda (Movistar Team) abandonó la carrera.