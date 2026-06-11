Así van Dani Martínez, Tejada y Buitrago en la general del Tour Auvergne - Ródano-Alpes / etapa 5

La clasificación general del Tour Auvergne - Ródano-Alpes se mantiene liderada por el francés Alex Baudin, quien acumula un tiempo de 18 horas, 7 minutos y 12 segundos después de cinco etapas disputadas.
Baudin conserva una ventaja de doce segundos sobre sus inmediatos perseguidores, Kévin Vauquelin y Oscar Onley, quienes comparten la segunda y tercera posición de la carrera.
El cuarto lugar continúa siendo para Matteo Jorgenson, quien se encuentra a solo 15 segundos del liderato y permanece en la lucha por el primer lugar de la clasificación general.
Entre los ciclistas latinoamericanos y de habla hispana, el mejor ubicado es el español Juan Ayuso, quien aparece en la quinta casilla a 47 segundos de Alex Baudin.
Uno de los nombres que más llama la atención es el del mexicano Isaac del Toro. El corredor del UAE Team Emirates - XRG ocupa la posición 14 de la general, a 1 minuto y 16 segundos del líder.
Colombianos en la general del Tour Auvergne - Ródano-Alpes
Por su parte, el colombiano Santiago Buitrago sigue siendo el mejor representante nacional en la carrera. El ciclista del Bahrain - Victorious se ubica en el puesto 17, a 1 minuto y 21 segundos.
También continúa bien posicionado Harold Tejada. El corredor del XDS Astana Team marcha en la casilla 23 de la clasificación general, con una diferencia de 1 minuto y 54 segundos respecto al primer lugar.
Más atrás figura Daniel Felipe Martínez. El pedalista del Red Bull - BORA - hansgrohe ocupa la posición 26, a 3 minutos y 5 segundos del liderato.
La principal novedad para Latinoamérica fue el abandono del ecuatoriano Jefferson Cepeda, quien dejó la competencia antes de concluir la quinta etapa.
Clasificación general del Tour Auvergne - Ródano-Alpes / etapa 5
1. Alex Baudin (EF Education - EasyPost) - 18:07:12
2. Kévin Vauquelin (Netcompany INEOS) - a 12"
3. Oscar Onley (Netcompany INEOS) - a 12"
4. Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) - a 15"
5. Juan Ayuso (Lidl - Trek) - a 47"
14. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 1'16"
17. Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) - 1'21"
23. Harold Tejada (XDS Astana Team) - 1'54"
26. Daniel Martínez (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 3'05"
*El ecuatoriano Jefferson Cepeda (Movistar Team) abandonó la carrera.