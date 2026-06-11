Wout Van Aert retomó el protagonismo y ganó la quinta etapa del Tour Auvergne - Ródano-Alpes

La quinta etapa del Tour Auvergne - Ródano-Alpes se disputó este jueves 11 de junio y permitió una nueva jornada de transición antes de las fracciones más exigentes de la competencia. Los corredores afrontaron un recorrido de 195,8 kilómetros entre Saint-Chamond y Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes. Wout van Aert se llevó el triunfo.

Lea también EN VIVO ceremonia inaugural del Mundial 2026 - show de Shakira

Luego de una cuarta etapa marcada por una fuga exitosa y el triunfo del estadounidense Quinn Simmons, el pelotón volvió a encontrarse con un trazado favorable para los corredores rápidos y para los equipos interesados en controlar la carrera.

Durante gran parte de la jornada hubo vigilancia entre los equipos de los favoritos de la clasificación general, conscientes de que cualquier descuido podía generar diferencias importantes antes de los días de montaña.

La etapa se desarrolló sin cambios significativos entre los hombres que pelean por el liderato, por lo que la atención se centró principalmente en la disputa por la victoria parcial.

Lea también James despejó dudas en el Mundial: contundente mensaje a los colombianos

Resumen de la quinta etapa del Tour Auvergne - Ródano-Alpes

Al final de la jornada, el belga Wout van Aert fue el corredor que logró imponerse y quedarse con la victoria de etapa, sumando así un nuevo triunfo a su palmarés en territorio francés.

Mientras tanto, los principales aspirantes al título cruzaron la línea de meta sin diferencias relevantes, manteniendo prácticamente intacta la lucha por la clasificación general.

Entre los corredores latinoamericanos, la jornada permitió conservar posiciones importantes de cara a las etapas decisivas que se avecinan en la competencia.

Lea también Santiago Arias es buscado por un equipo histórico del fútbol colombiano

La única novedad negativa para la representación latinoamericana fue el abandono del ecuatoriano Jefferson Cepeda, del Movistar Team, quien no pudo continuar en carrera.

Ahora, el Tour Auvergne - Ródano-Alpes entra en una fase determinante, con la clasificación general todavía abierta y varios corredores con posibilidades de acercarse al liderato en las próximas jornadas.