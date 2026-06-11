Santiago Arias es buscado por un equipo histórico del fútbol colombiano

Santiago Arias podría convertirse en uno de los fichajes más llamativos del fútbol colombiano para el segundo semestre de 2026. El lateral derecho aparece en el radar de Independiente Medellín, club que busca reforzar su plantilla con jugadores de trayectoria internacional.

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La información fue revelada este jueves 11 de junio por el periodista René Wedekind durante el programa 'Planeta Fútbol', emitido por RCN y Win Sports, donde aseguró que el nombre del defensor antioqueño figura entre las opciones que analiza el Poderoso.

Santiago Arias podría llegar al Medellín

El DIM trabaja desde ya en la conformación de su nómina para la segunda parte del año. La intención de la dirigencia es incorporar varios futbolistas y, dentro de ese plan, aparece la posibilidad de sumar al menos dos jugadores con reconocimiento internacional.

En ese contexto surge el nombre de Santiago Arias, quien actualmente milita en Independiente de Avellaneda, equipo al que llegó en enero de 2026 y con el que ha tenido continuidad durante el primer semestre.

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El lateral derecho, de 34 años, se encuentra por estos días concentrado con la Selección Colombia, que se prepara para afrontar la Copa del Mundo de 2026, torneo que significará una nueva experiencia mundialista para el defensor.

De hecho, Arias disputará su tercer Mundial de mayores, luego de haber integrado las convocatorias de Colombia para Brasil 2014 y Rusia 2018. Su experiencia es uno de los aspectos que más valoran los equipos interesados en contar con sus servicios.

Estadísticas de Santiago Arias con Independiente

Con Independiente de Avellaneda ha disputado 14 partidos oficiales y registra dos asistencias. Aunque tiene contrato vigente con el club argentino, no se descarta que una propuesta atractiva por parte del Medellín pueda abrir la puerta a una negociación.

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Trayectoria de Santiago Arias

La carrera de Santiago Arias ha estado marcada por su extenso recorrido internacional. El colombiano pasó por clubes como Sporting de Lisboa, PSV Eindhoven, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Granada, FC Cincinnati y Bahía, construyendo una trayectoria destacada en Europa y América.

Curiosamente, pese a su largo recorrido, Arias apenas tiene una experiencia en la primera división colombiana. Su único paso por el fútbol profesional del país fue con La Equidad entre 2009 y 2011, antes de emprender su aventura internacional.

Por ahora no existe una oferta oficial confirmada, pero el interés del DIM ya salió a la luz. Una vez finalice la participación de Colombia en la Copa del Mundo, se espera que Santiago Arias defina si finalmente regresa al fútbol colombiano después de más de quince años.