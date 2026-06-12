Así van Dani Martínez, Tejada y Buitrago en la general del Tour Auvergne - Ródano-Alpes / etapa 6

El australiano Luke Tuckwell (Red Bull Bora) asumió el liderato del Tour Auvergne - Ródano-Alpes 2026 tras la disputa de la sexta etapa. El corredor acumula un tiempo total de 22 horas, 14 minutos y 55 segundos, suficiente para vestir el maillot amarillo.

La jornada modificó por completo la parte alta de la clasificación general. Las diferencias generadas en la montaña provocaron movimientos importantes entre los principales candidatos al título.

Tuckwell pasó a comandar la carrera con una ventaja de 1 minuto y 12 segundos sobre el francés Bruno Armirail (Visma | Lease a Bike), quien ascendió al segundo lugar de la clasificación.

La tercera posición ahora pertenece al británico Oscar Onley, ubicado a dos minutos exactos del liderato y todavía con opciones de acercarse en las etapas restantes.

Isaac del Toro se metió en el top 10

Uno de los grandes beneficiados de la jornada fue el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG). El corredor latinoamericano avanzó cuatro posiciones y se instaló en el décimo lugar de la clasificación general.

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Del Toro ahora se encuentra a 3 minutos y 22 segundos del liderato, consolidándose como el mejor representante latinoamericano de la competencia y manteniéndose en la pelea por terminar dentro de los puestos de privilegio.

Colombianos en la CG del Dauphiné Liberé

La realidad fue distinta para los colombianos. Harold Tejada cedió tiempo en la jornada y descendió hasta la casilla 23 de la clasificación general, quedando a 5 minutos y 42 segundos de Tuckwell.

También perdió terreno Daniel Felipe Martínez, quien ahora aparece en la posición 27 a 6 minutos y 23 segundos del nuevo líder, una diferencia que complica sus aspiraciones de acercarse al top 10.

Más difícil es el panorama para Santiago Buitrago, que sufrió una jornada complicada y cayó hasta el puesto 56 de la clasificación general, quedando a 27 minutos y 18 segundos del primer lugar.

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Clasificación general del Tour Auvergne - Ródano-Alpes / etapa 6

1. Luke Tuckwell (Red Bull - BORA - hansgrohe) - 22:14:55

2. Bruno Armirail (Team Visma | Lease a Bike) - a 1'12"

3. Oscar Onley (Groupama - FDJ United) - a 2'00"

4. Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) - a 15"

5. Cristian Rodríguez (XDS Astana Team) - a 2'37"

10. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 3'22"

23. Harold Tejada (XDS Astana Team) - a 5'42"

27. Daniel Felipe Martínez (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 6'23"

56. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) - a 27'18"

Con una etapa de alta exigencia por delante y diferencias todavía manejables entre varios favoritos, la séptima fracción podría generar nuevos cambios en una clasificación general que quedó completamente abierta tras la llegada a Crest-Voland.