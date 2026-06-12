Falcao le frustraría fichaje de lujo a Barcelona

Radamel Falcao se roba las miradas del mundo del fútbol en pleno Mundial, pero no precisamente porque hubiera podido disputar el que sería el último en su carrera, sino porque estaría tomando otro camino como profesional, en parte como comentarista, ya que formaría parte de algunas transmisiones de la copa, y también como "asesor" de jóvenes figuras.

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El 'tigre' no ha hecho oficial su retiro, pero ya se empieza a tomar en serio el papel de cuidar a las 'joyas' del fútbol, tal como lo hizo recientemente con Julián Álvarez al dejarle un contundente mensaje con respecto a su salida de Atlético de Madrid a Barcelona.

Falcao roba protagonismo en el negocio de Barcelona con Julián Álvarez

El futuro de Julián Álvarez vuelve a estar en el centro de la atención del fútbol europeo, ya que el delantero argentino, una de las grandes figuras del Atlético de Madrid en las últimas temporadas, ha sido vinculado de manera insistente con Barcelona, que busca reforzar su ataque con una estrella de primer nivel.

Aunque no existe un acuerdo oficial, los rumores sobre una posible salida del conjunto rojiblanco han tomado fuerza durante las últimas semanas, en especial porque Robert Lewandowski también se despidió del conjunto 'culé'.

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La mesa directiva de Barcelona, encabezada por Joan Laporta, ven en el campeón del mundo con Argentina a un jugador que se acopla de buena manera estilo del club, la plantilla y a la idea de juego de Hansi Flick, por lo que ya se habrían realizado acercamientos y propuestas que rondarían los 100 millones de euros.

Por el momento las oferta han sido rechazadas y ahora, en medio del proceso, aparece la voz de la experiencia por parte de Radamel Falcao. El goleador histórico de la Selección Colombia y una de las principales figuras en la historia de Atlético de Madrid, le recomendó al argentino que pensara bien las cosas porque el conjunto 'colchonero' es uno de los mejores equipos que hay, con proyectos ambiciosos, economía estable y una hinchada que siempre lo acogerá como en casa.

¿Hasta cuándo tiene contrato Julián Álvarez con Atlético de Madrid?

El principal obstáculo para la operación es la postura del Atlético. La entidad madrileña ha reiterado públicamente que Julián Álvarez no está en venta y que su contrato se extiende hasta 2030. Además, desde el entorno colchonero consideran al atacante argentino como una pieza fundamental del proyecto de Diego Simeone, por lo que cualquier negociación tendría que partir de cifras muy elevadas.

En Millonarios ven difícil la continuidad de Falcao

Este jueves 4 de junio, en La Fm Más Fútbol se dio a conocer que desde el interior de Millonarios se ve "muy difícil" concretar la continuidad de Falcao García en el equipo bogotano.

En caso de querer continuar su carrera en Millonarios, tanto del atacante como el club deberán tomar una importante decisión en cuanto al aspecto económico para cumplir, principalmente, con las leyes del país.