Maxim Van Gils ganó la sexta etapa del Tour Auvergne - Ródano-Alpes y se sacudió la CG

El belga Maxim Van Gils (Red Bull Bora) se quedó con la victoria en la sexta etapa del Tour Auvergne - Ródano-Alpes 2026, disputada entre Saint-Vulbas y Crest-Voland sobre 182,3 kilómetros. El corredor cruzó la meta con un tiempo de 4 horas, 6 minutos y 34 segundos.

La jornada presentó un recorrido exigente que terminó provocando importantes diferencias entre los hombres que luchan por la clasificación general. Desde los primeros kilómetros hubo intentos de fuga y movimientos en distintos sectores del pelotón.

Con el paso de la carrera, el grupo principal se fue reduciendo hasta quedar integrado por los corredores más fuertes del día. Allí aparecieron varios de los aspirantes a la general, quienes aprovecharon la montaña para seleccionar el lote.

La definición se produjo entre Maxim Van Gils y el noruego Tobias Halland Johannessen (Uno-X), quienes llegaron juntos a los metros finales tras una jornada de gran desgaste físico que se definió con un puerto de montaña.

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En el esprint definitivo, el corredor belga mostró mayor potencia y logró superar a Johannessen para quedarse con el triunfo parcial, sumando una nueva victoria para la estructura de Red Bull Bora.

Hay nuevo líder en el Dauphiné Liberé

La tercera posición fue para el australiano Luke Tuckwell (Red Bull - BORA - hansgrohe), quien además sacó provecho de las diferencias generadas durante la etapa para convertirse en el nuevo líder de la competencia.

Detrás de los tres primeros también destacaron los españoles Pablo Torres (UAE Team Emirates - XRG) y Raúl García Pierna (Movistar Team), quienes completaron el top cinco de una fracción que terminó siendo decisiva para el desarrollo de la carrera.

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Múltiples abandonos en la etapa 6 del Dauphiné Liberé

La etapa también estuvo marcada por los abandonos. Nueve corredores se retiraron de la prueba, entre ellos el belga Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike), vencedor de la jornada anterior y uno de los nombres más importantes que seguían en competencia.

Mientras Van Gils celebraba la victoria parcial, la lucha por la clasificación general sufría una transformación importante, con varios cambios entre los corredores ubicados en las primeras posiciones.

Recorrido de la séptima etapa

Este sábado se disputará la séptima etapa entre La Bridoire y Grand Colombier, con un recorrido de 133,6 kilómetros que promete seguir definiendo el destino de una carrera que entró en su fase más decisiva.