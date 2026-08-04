Los dos colombianos jóvenes que podrían correr la Vuelta a España 2026

La Vuelta a España 2026 comienza a tomar forma y, mientras los equipos ultiman detalles de sus nóminas, dos jóvenes ciclistas colombianos aparecen con opciones reales de disputar la ronda española. Se trata de Juan Guillermo Martínez y Juan Felipe Rodríguez, dos corredores que representan la nueva generación del ciclismo nacional.

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¿Cuándo se corre la Vuelta a España 2026?

La edición número 81 de La Vuelta se disputará entre el 22 de agosto y el 13 de septiembre, con salida en Mónaco (Francia) y llegada en Granada (España). Aunque el vigente campeón es Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), su presencia todavía no está asegurada debido a la caída que sufrió durante el pasado Tour de Francia.

Juan Guillermo Martínez

Uno de los nombres que más cerca estaría de repetir participación es el de Juan Guillermo Martínez, corredor del Team Picnic PostNL. El boyacense, nacido en Úmbita, tiene 21 años y ya sabe lo que es correr una gran vuelta, pues debutó en la Vuelta a España 2025.

En aquella edición, Martínez finalizó 54 en la clasificación general y ocupó el puesto 18 en la clasificación de los jóvenes, un resultado valioso para un corredor que apenas comenzaba su experiencia en carreras de tres semanas. Actualmente figura en la lista de preinscritos para la Vuelta 2026, lo que aumenta las posibilidades de verlo nuevamente en la salida.

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Juan Felipe Rodríguez

El otro nombre que ilusiona al ciclismo colombiano es Juan Felipe Rodríguez, corredor de 22 años nacido en Tenjo (Cundinamarca). Rodríguez viene de firmar una temporada sobresaliente tras conquistar la Vuelta de la Juventud 2026, una de las competencias más importantes del calendario Sub-23 colombiano.

Su rendimiento llamó la atención del EF Education EasyPost, equipo que recientemente lo presentó en su estructura de desarrollo. Precisamente, una de las posibilidades que se manejan es que el corredor cundinamarqués sea promovido para integrar la nómina que disputará la Vuelta a España, lo que significaría un salto enorme en su carrera profesional.

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Por ahora, ninguno de los dos corredores ha sido confirmado oficialmente por sus equipos, pero se espera que las escuadras comiencen a anunciar sus alineaciones definitivas durante las próximas dos semanas. Mientras tanto, la presencia asegurada de Tadej Pogacar con el UAE Team Emirates garantiza que la Vuelta 2026 contará con varias de las principales figuras del ciclismo mundial.

Si finalmente Juan Guillermo Martínez y Juan Felipe Rodríguez son inscritos, Colombia tendría representación joven en tercera 'grande' de la temporada, representando una nueva oportunidad para ganar terreno en el ciclismo europeo.