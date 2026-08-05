Resultado de Camila Osorio vs Aleksándrova en el Masters 1000 de Toronto

El Masters 1000 de Toronto se convirtió en la oportunidad perfecta para que Camila Osorio se pudiera reivindicar por los malos resultados que ha venido sumando en la presente temporada y en donde ha estado lejos de darle un nuevo título a Colombia.

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La tenista cucuteña llegó pisando fuerte al certamen, debutó con una contundente victoria ante la italiana, Lucrezia Stefanini, pero finalizó su participación en el torneo al ser eliminada en la ronda de 64 luego de perder frente a la rusa Yekaterina Aleksándrova, actual número 19 del ranking de la WTA.

Camila Osorio eliminada del Masters 1000 de Toronto

El encuentro de la ronda 64 terminó con parciales de 6-3 y 7-6, un compromiso en el que la colombiana compitió durante una hora y media aproximadamente, pero no logró evitar la derrota frente a una rival ubicada entre las veinte mejores del circuito femenino.

Osorio llegaba con la obligación de ganar para seguir avanzando en el certamen y de paso ascender en el ranking, ya que actualmente ocupa el puesto 52 del escalafón mundial, pero afrontaba uno de los retos más exigentes del certamen al medirse con una jugadora de amplia experiencia en el circuito y acostumbrada a competir en las fases decisivas de los torneos más importantes de la temporada.

El primer set fue favorable para Aleksándrova, que aprovechó sus oportunidades de quiebre y mantuvo la regularidad con su servicio para quedarse con la manga por 6-3. La rusa impuso un ritmo constante desde el fondo de la cancha y logró controlar los intercambios más largos, obligando a la colombiana a asumir mayores riesgos durante el desarrollo del partido.

En el segundo parcial, Camila Osorio elevó su nivel y ofreció mayor resistencia. La cucuteña encontró mejores sensaciones con su servicio y consiguió sostener el ritmo de juego para mantenerse en la pelea. Sin embargo, en el tie-break, Aleksándrova volvió a demostrar su experiencia en los momentos de mayor presión. La rusa administró mejor los puntos decisivos y terminó sellando el triunfo por 7-6 para avanzar a la siguiente ronda del torneo, mientras que la colombiana puso fin a su recorrido en la competencia.

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Próximo reto de Camila Osorio

Camila Osorio tiene previsto participar en el Cincinnati Open 2026, torneo de categoría WTA 1000 que se disputará del 8 al 23 de agosto en el Lindner Family Tennis Center, ubicado en Mason, Ohio (Estados Unidos). El certamen forma parte de la gira norteamericana sobre superficie dura y es uno de los eventos de preparación más importantes antes del Abierto de Estados Unidos.