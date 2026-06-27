Baja sensible en INEOS obligaría a Egan Bernal a correr el Tour de Francia

A pesar de que está en pleno desarrollo la Copa Mundial, el mundo de ciclismo vuelve a tomar protagonismo, ya que faltan un par de días para que se dé inicio a una nueva edición del Tour de Francia.

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La 113ª edición de esta gran vuelta iniciará el sábado 4 de julio y el ciclismo colombiano podría recibir una noticia de enorme, ya que Egan Bernal estaría listo para integrar la nómina de INEOS, la cual se disputará la edición 2026 de la ronda francesa, luego de que el británico Oscar Onley quedara fuera de la competencia por problemas físicos.

Egan Bernal ocuparía el puesto de un lesionado en el Tour de Francia

El campeón del Tour de Francia 2019 volvería a la carrera más importante del calendario internacional con la misión de aportar su experiencia y volver a competir al máximo nivel en una prueba que marcó su carrera deportiva.

Sin embargo, durante los últimos meses, el corredor de Zipaquirá ha mostrado una evolución irregular en su rendimiento después de superar el grave accidente que sufrió a comienzos de 2022 y las diferentes lesiones que lo alejaron de su mejor nivel.

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Egan Bernal, ha venido buscando hallar el nivel que le permitió convertirse en campeón de dos de las grandes vueltas y ahora se le dará otra oportunidad en el Tour con la baja de Oscar Onley habría obligado a su escuadra a modificar la convocatoria.

Aunque la temporada de Bernal ha estado marcada por la irregularidad a pesar de que ha tenido varios retos desde que comenzó el año, entre ellos el Campeonato Nacional de Ruta, del cual se coronó campeón, y algunas clásicas internacionales, aunque después de lo visto en el Giro de Italia 2026 habrían algunas señales positivas, ya que terminó salvando su participación con un décimo lugar en la clasificación general.

“Una primicia, Egan Bernal va a correr el Tour de Francia ante la baja de Oscar Onley. Estoy en capacidad de confirmarles esta información”, dijo Castellanos en su cuenta de Instagram.

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Tour de Francia 2026: inicio y fin

Con el inicio previsto para el 4 de julio, el Tour de Francia 2026 promete emociones desde el primer día. Los mejores ciclistas del mundo volverán a enfrentarse en una prueba que combina historia, tradición y espectáculo, manteniendo intacto su prestigio como la carrera más importante del ciclismo internacional.

La contrarreloj individual también jugará un papel determinante en la clasificación general. Los corredores deberán mostrar un equilibrio perfecto entre resistencia, capacidad escaladora y potencia para afrontar las diferentes exigencias de una competencia que supera los 3.000 kilómetros de recorrido hasta que lleguen a la meta el domingo 26 de julio.