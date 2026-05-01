Tabla de posiciones del Sudamericano Sub-17 tras la fecha 4: así quedó Colombia

El Sudamericano Femenino Sub-17 empieza a llegar a las fases finales con los grupos que se están decidiendo con la primera eliminada y con una pelea de Chile, Argentina y Colombia por obtener el liderato y la segunda posición para clasificar de manera directa a la siguiente instancia que podría definir a las clasificadas al Mundial de Marruecos.

Por los resultados de esta cuarta fecha, y por el calendario de la última jornada, Bolivia ya quedó eliminada sin chances de pelear por alguna casilla de clasificación. Además, tampoco podrán evitar salir de la última casilla, dado que descansan en la quinta fecha.

Durante esta fecha, Colombia logró sacar su primera victoria para acomodarse cerca de las primeras dos casillas de clasificación, y, como si fuera poco, Chile se afianza aprovechando que Argentina descansó. Con otro triunfo, el seleccionado austral toma la parte alta, mientras que Paraguay se complicó.

RESULTADOS DE LA FECHA 4 DEL SUDAMERICANO FEMENINO SUB-17

A primera hora, la Selección Colombia tuvo que medirse con Bolivia. Un escenario más que perfecto para que las cafeteras se acercaran a los puestos de arriba, especialmente con varios goles para mejorar la diferencia goleadora. Después de dos empates en el arranque, las dirigidas por Carlos Paniagua se quedaron con un triunfo vital.

Con dominio absoluto de Colombia, las dirigidas por Carlos Paniagua pegaron primero gracias a Andrea Rodríguez antes de los primeros cinco minutos. Luego, un gol en contra de Jharely Torrico, la única goleadora de Bolivia en el torneo en ese 1-8 frente a Chile terminó configurando el 2-0 para las colombianas.

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En el segundo tiempo, Maura Henao cerró la victoria configurando el 3-0 definitivo para afrontar la última fecha con las posibilidades de clasificar a las fases finales en caso de triunfar en la quinta fecha.

Por su parte, en segundo turno, Chile se midió con Paraguay en un duelo que iba a ser determinante para Colombia, pues, pasara lo que pasara iba a bajar puestos. Las chilenas fueron más contra las anfitrionas que quedan en riesgo grande de salir eliminadas.

Chile pegó desde temprano en el marcador con anotación de Kiara Concha para abrir el resultado. Sobre el segundo tiempo, Antonella Martínez puso el segundo tanto para llevarse los puntos y tomar la parte alta igualadas con Argentina. La fecha 5 será clave, dado que se enfrentan.

TABLA DE POSICIONES DEL SUDAMERICANO FEMENINO SUB-17 TRAS LA FECHA 4

1. Chile | 7 puntos | +9 DG

2. Argentina | 7 puntos | +5 DG

3. Colombia | 5 puntos | +3 DG

4. Paraguay | 3 puntos | -3 DG

5. Bolivia | 0 puntos | -14 DG

PRÓXIMA FECHA DEL SUDAMERICANO FEMENINO SUB-17: ASÍ SE JUGARÁ

En la próxima fecha se deciden las dos clasificadas a la fase final que tendrían más cerca la oportunidad de clasificar al Mundial y a la tercera, que estará disputando los Play-Offs para asistir a la Copa del Mundo. En esa pelea por el liderato y el segundo puesto están Chile, Argentina y Colombia, mientras que Paraguay solo podría llegar al tercer puesto.

Todos los partidos serán el domingo 3 de mayo a partir de las 6 de la tarde en horario de Colombia. Las colombianas se verán las caras con Paraguay, y Argentina chocará con Chile. Estas dos selecciones se quitarán puntos y habrá que esperar el desenlace con las aspiraciones de cada participante del Grupo A. Bolivia tiene jornada libre y se despidió con cuatro derrotas del torneo y sin unidades.