Copa Libertadores: tabla de posiciones de todos los grupos tras la tercera fecha

Poco a poco, la Copa Libertadores viene tomando forma para definir a los clasificados de cada grupo en octavos de final, o bien, los que jugarán los Play-Offs de la Copa Sudamericana. Colombia por fin celebró triunfos en esta jornada con la presencia del Deportes Tolima y del Deportivo Independiente Medellín.

Esta tercera jornada que finalizó la primera vuelta de la competencia más importante a nivel de clubes en Sudamérica se jugó entre el martes 28 y el jueves 30 de abril. Independiente Santa Fe y Junior sufrieron con derrotas que podrían empezar a definir las infortunadas eliminaciones de ambas instituciones.

Sin embargo, la fecha dejó buenas sensaciones con Deportes Tolima que logró superar a Coquimbo Unido con un categórico resultado de 3-0 en el Estadio Manuel Murillo Toro. Por su parte, Medellín cerró la tercera fecha de la Copa Libertadores superando de manera agónica al Cusco con un gol de Francisco Fydriszewski.

RESULTADOS DE LA FASE DE GRUPOS DE LA COPA LIBERTADORES TRAS LA TERCERA FECHA

En esta tercera fecha de la Copa Libertadores hubo grandes sorpresas como la victoria de Platense en condición de local a Independiente Santa Fe. El ‘Calamar’, que apenas debuta en el certamen internacional logró ganar sus primeros tres puntos en Argentina.

Sporting Cristal cortó una estadística de 32 años sin poder superar a los equipos colombianos y venció al Junior de Barranquilla en Lima con un marcador de 2-0 en el Estadio Alejandro Villanueva. Mientras que Fluminense sigue de capa caída con una derrota 2-0 contra Bolívar que los deja últimos en la tabla con un punto. Estos fueron los resultados al final de la tercera fecha:

Lea también Medellín vive en la Libertadores: tabla de posiciones del Grupo A tras fecha 3

Lanús 1-0 Liga de Quito

Libertad 2-3 Independiente del Valle

Universidad Central 0-3 Rosario Central

Cruzeiro 1-0 Boca Juniors

Sporting Cristal 2-0 Junior

Tolima 3-0 Coquimbo Unido

Mirassol 2-0 Always Ready

Platense 2-1 Santa Fe

Barcelona 1-2 Universidad Católica

Cerro Porteño 1-1 Palmeiras

Estudiantes de La Plata 1-1 Flamengo

Universitario 4-2 Nacional de Uruguay

Bolívar 2-0 Fluminense

Independiente Rivadavia 4-1 Deportivo La Guaira

Corinthians 2-0 Peñarol

Medellín 1-0 Cusco

TABLA DE POSICIONES TRAS LA TERCERA FECHA DE COPA LIBERTADORES

Grupo A

1. Flamengo | 7 puntos | +5 DG

2. Estudiantes de La Plata | 5 puntos | +1 DG

3. Medellín | 4 puntos | -2 DG

4. Cusco | 0 puntos | -4 DG

Grupo B

1. Deportes Tolima | 4 puntos | +1 DG

2. Nacional de Uruguay | 4 puntos | 0 DG

3. Universitario | 4 puntos | 0 DG

4. Coquimbo Unido | 4 puntos | -1 DG

Grupo C

1. Independiente Rivadavia | 9 puntos | +5 DG

2. Bolívar | 4 puntos | +1 DG

3. La Guaira | 2 puntos | -3 DG

4. Fluminense | 1 punto | -3 DG

Grupo D

1. Universidad Católica | 6 puntos | +1 DG

2. Boca Juniors | 6 puntos | +3 DG

3. Cruzeiro | 6 puntos | +1 DG

4. Barcelona | 0 puntos | -5 DG

Grupo E

1. Corinthians | 9 puntos | +6 DG

2. Platense | 6 puntos | 0 DG

3. Peñarol | 1 punto | -3 DG

4. Santa Fe | 1 punto | -3 DG

Grupo F

1. Sporting Cristal | 6 puntos | +2 DG

2. Palmeiras | 5 puntos | +1 DG

3. Cerro Porteño | 4 puntos | 0 DG

4. Junior | 1 punto | -3 DG

Grupo G

1. Liga de Quito | 6 puntos | +2 DG

2. Lanús | 6 puntos | +1 DG

3. Mirassol | 6 puntos | +1 DG

4. Always Ready | 0 puntos | -4 DG

Grupo H

1. Rosario Central | 7 puntos | +4 DG

2. Independiente del Valle | 7 puntos | +3 DG

3. Universidad Central | 3 puntos | -3 DG

4. Libertad | 0 puntos | -4 DG