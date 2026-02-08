Campeonato Nacional de Ciclismo en Ruta EN VIVO, domingo 8 de febrero: hora y canal

Del jueves 5 al domingo 8 de febrero se viven las pruebas de los Campeonatos Nacionales de Ciclismo en Ruta. Las cosas iniciaron con una contrarreloj en las seis categorías que hay en competencia por las calles de Zipaquirá y Tocancipá en el departamento de Cundinamarca.

Vea también: Pablo Repetto destacó la respuesta de Santa Fe: “El equipo fue y logró el gol”

Estas pruebas reúnen a los mejores ciclistas colombianos que pelean por coronarse campeones en este arranque de temporada del ciclismo antes de las competencias internacionales. La última jornada este domingo 8 de febrero será la de Hombre Élite con la presencia de los mejores deportistas de la disciplina.

Egan Bernal, Brandon Rivera, Harold Tejada, Daniel Felipe Martínez, Santiago Buitrago, Iván Ramiro Sosa, Santiago Umba, Rodrigo Contreras, Sergio Luis Henao, Kevin Castillo, entre otros reconocidos deportistas del ciclismo tendrán salida desde el Mirador de Salinas de Zipaquirá.

La última prueba que dará de qué hablar por la exigencia que hay en un recorrido largo y que tomará mucha paciencia y tiempo con 210 kilómetros arrancando en el Mirador de Salinas de Zipaquirá, mismo lugar de llegada. Le puede interesar: William Colorado: campeón Sub-23 de ruta en los Nacionales de Ciclismo

La jornada es considerada como la etapa Reina, categoría más exigente en el ciclismo, por lo cual, prometerá un trazado de mucha exigencia a lo largo de los 210 kilómetros.

Este recorrido iniciará alrededor de las 8 de la mañana y finalizará aproximadamente a las 2:15 de la tarde. Una extensa carga para los participantes con una altimetría de mucho desnivel.

Le puede interesar: Junior se afianza en carnavales: victoria categórica contra Boyacá Chicó

Los ciclistas pasarán por los siguientes lugares a lo largo de los 210 kilómetros: Salinas Mirador – Calle 1 – Carrera 11 – Calle 4 – Glorieta variante – peaje Casablanca – Cruce Neusa – La plazuela – Los tanque – Cogua – Carrera 7 Zipaquirá – Calle 8 – Carrera 15 – Avenida Industrial – Glorieta Ara – Glorieta – Calle 4 Variante (2 vueltas) – Regreso Calle 4 – Carrera 11- Calle 5 – Carrera 10 – Calle 3 – Carrera 6 – Calle 4 – Salida Vía Central de Pacho – Entrada – Zipaquirá – Calle 8 – Carrera 15 – Calle 4 – Glorieta Ara – derecha – industrial – Carrera 15 – Calle 4 (13 vueltas) – Calle 4 – Carrera 11 – Calle 5 – Carrera 10 – Calle 3 – Carrera 6 Contravía calle 1 -Entrada Salinas hasta mirador- Zipaquirá.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL CAMPEONATO NACIONAL DE CICLISMO EN RUTA ESTE DOMINGO 8 DE FEBRERO

Estas pruebas de ruta en los Campeonatos Nacionales de Ciclismo se podrán ver en exclusiva a través del Canal RCN, la app del Canal RCN y la señal de YouTube de Deportes RCN; además, las noticias y demás información relacionada con este evento deportivo se podrá encontrar en la página web de DeportesRCN.com.

MÁS HORARIOS PARA VER LA PRUEBA DEL DOMINGO 8 DE FEBRERO

Colombia, Ecuador y Perú: 10:30

México: 9:30

Lea también: Campeonatos Nacionales de Ciclismo 2026: favoritos para la prueba de ruta

Bolivia y Venezuela: 11:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 12:30