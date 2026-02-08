Campeonato Nacional de Ruta: altimetría y recorrido del domingo 8 de febrero

Arrancó el 2026 con las primeras pruebas del ciclismo colombiano, nada más ni nada menos que con los Campeonatos Nacionales de Ruta 2026 que se disputan en Zipaquirá y Tocancipá en el departamento de Cundinamarca. Este comienzo ciclístico ha sido un éxito completo con seis categorías peleando por coronar a los ciclistas colombianos en el año.

Después de una jornada apasionante el sábado 7 de febrero con William Colorado, campeón Sub-23 y Laura Rojas como la ganadora en la categoría de Damas Élite, el Campeonato Nacional de Ruta pasará a la última fecha con una carrera exigente que dará de qué hablar.

El domingo 8 de febrero, las calles de Zipaquirá vivirán la carrera más larga en este calendario del ciclismo de ruta con una vibrante jornada y una única categoría que dará de qué hablar como la de los Hombres Élites con la presencia de los mejores deportistas de la disciplina.

Egan Bernal, Brandon Rivera, Harold Tejada, Daniel Felipe Martínez, Santiago Buitrago, Iván Ramiro Sosa, Santiago Umba, Rodrigo Contreras, Sergio Luis Henao, Kevin Castillo, entre otros reconocidos deportistas del ciclismo tendrán salida desde el Mirador de Salinas de Zipaquirá.

RECORRIDO Y ALTIMETRÍAS DEL CAMPEONATO NACIONAL DE CICLISMO DE RUTA ESTE DOMINGO 8 DE FEBRERO

Este domingo 8 de febrero se disputa la última prueba que dará de qué hablar por la exigencia que hay en un recorrido largo y que tomará mucha paciencia y tiempo con 210 kilómetros arrancando en el Mirador de Salinas de Zipaquirá, mismo lugar de llegada.

La jornada es considerada como la etapa Reina, categoría más exigente en el ciclismo, por lo cual, prometerá un trazado de mucha exigencia a lo largo de los 210 kilómetros.

Este recorrido iniciará alrededor de las 8 de la mañana y finalizará aproximadamente a las 2:15 de la tarde. Una extensa carga para los participantes con una altimetría de mucho desnivel.

Los ciclistas pasarán por los siguientes lugares a lo largo de los 210 kilómetros: Salinas Mirador – Calle 1 – Carrera 11 – Calle 4 – Glorieta variante – peaje Casablanca – Cruce Neusa – La plazuela – Los tanque – Cogua – Carrera 7 Zipaquirá – Calle 8 – Carrera 15 – Avenida Industrial – Glorieta Ara – Glorieta – Calle 4 Variante (2 vueltas) – Regreso Calle 4 – Carrera 11- Calle 5 – Carrera 10 – Calle 3 – Carrera 6 – Calle 4 – Salida Vía Central de Pacho – Entrada – Zipaquirá – Calle 8 – Carrera 15 – Calle 4 – Glorieta Ara – derecha – industrial – Carrera 15 – Calle 4 (13 vueltas) – Calle 4 – Carrera 11 – Calle 5 – Carrera 10 – Calle 3 – Carrera 6 Contravía calle 1 -Entrada Salinas hasta mirador- Zipaquirá.