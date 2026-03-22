Canal RCN transmitirá la Vuelta a Cataluña, próxima carrera de Nairo

Canal RCN y la app del Canal RCN transmitirán la Vuelta a Cataluña 2026, la próxima carrera que disputará Nairo Quintana, quien este domingo 22 de marzo confirmó que se retirará del ciclismo profesional al término de la temporada. De esa manera, los aficionados al deporte de las bielas podrán seguir muy de cerca una competencia especial dentro del calendario del colombiano.

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Hora de inicio de transmisión de la Vuelta a Cataluña

La cobertura de la ronda catalana permitirá que, desde las 10:30 a. m., los televidentes y usuarios de la aplicación se conecten para seguir cada jornada de una prueba que hace parte del World Tour y que contará con una nutrida presencia de corredores de primer nivel. Para Nairo, además, será una carrera cargada de simbolismo luego del anuncio que hizo en territorio español.

No se trata de una competencia menor. La Vuelta a Cataluña 2026 se disputará entre el lunes 23 y el domingo 29 de marzo, con un total de siete etapas, en una edición que vuelve a reunir a varias de las principales figuras del pelotón internacional. Será, además, la edición número 105 de una de las carreras de una semana con mayor tradición en el calendario europeo.

El interés del público colombiano también pasa por el contexto reciente de Nairo Quintana, quien anunció oficialmente que este será su último año como ciclista profesional. En la rueda de prensa que ofreció el domingo, el boyacense dejó claro que Cataluña no será su última competencia, pero sí aparece como la siguiente parada de una temporada en la que cada presentación tendrá un valor especial.

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Con ese panorama, la ronda catalana adquiere un significado distinto para el corredor del Movistar Team. Nairo llega con la atención mediática puesta sobre él, no solo por su palmarés, sino porque cada carrera desde ahora empezará a leerse en clave de despedida, en medio del reconocimiento que ha recibido como uno de los grandes deportistas en la historia de Colombia.

También será una edición llamativa por la presencia de varios pedalistas colombianos, algo que siempre eleva el interés de la audiencia nacional. La participación cafetera ha sido una constante en esta prueba, que históricamente ha tenido una relación bastante cercana con los corredores del país, tanto por protagonismo como por resultados.

Los cinco colombianos que han ganado la Vuelta a Cataluña

De hecho, Colombia ha dejado una huella notable en la historia de la carrera. En cinco ocasiones el título de la Vuelta a Cataluña ha quedado en manos de un colombiano, una cifra que refleja el peso que ha tenido el país en esta competencia. Los campeones fueron Álvaro Mejía en 1993, Hernán Buenahora en 1998, Nairo Quintana en 2016, Miguel Ángel López en 2019 y Sergio Andrés Higuita en 2022.

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Ese antecedente hace todavía más atractiva la edición de 2026, pues no solo estará en escena Nairo en uno de sus últimos recorridos como profesional, sino que también habrá expectativa por ver si otro colombiano logra pelear por etapas, por la clasificación general o al menos por una figuración destacada en una prueba de altísimo nivel.

Así las cosas, la invitación está hecha para seguir desde este lunes una nueva edición de la Vuelta a Cataluña por Canal RCN y la app del Canal RCN, con conexión desde las 10:30 de la mañana. Será una semana especial para el ciclismo colombiano, con Nairo Quintana como uno de los grandes focos de atención en una carrera que ya sabe lo que es coronar a corredores de nuestro país.