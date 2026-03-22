Oficial: Nairo Quintana anunció su retiro del ciclismo profesional

Nairo Quintana anunció oficialmente este domingo 22 de marzo que la temporada 2026 será la última de su carrera como ciclista profesional, una noticia que marca el cierre de una de las trayectorias más importantes en la historia del deporte colombiano. El boyacense hizo el anuncio en España, durante una rueda de prensa previa al inicio de la Vuelta a Cataluña, competencia que se disputará entre el 23 y el 29 de marzo.

¿La Vuelta a Cataluña será la última carrera de Nairo?

A sus 36 años y como corredor del Movistar Team, Nairo dejó claro que la prueba catalana no será su despedida definitiva del pelotón. En su intervención explicó que continuará compitiendo hasta el final de la temporada 2026, por lo que todavía le quedan varias carreras por delante antes de bajarse de la bicicleta como profesional.

El pedalista colombiano presentó un mensaje preparado para este anuncio, un texto que tituló “Un nuevo comienzo”, en el que repasó buena parte de su camino dentro del ciclismo. Allí evocó sus orígenes y el vínculo que construyó desde muy pequeño con este deporte, al recordar que creció entre montañas y que la bicicleta terminó convirtiéndose en su gran compañera de vida.

Lea también Este es el palmarés con el que Nairo Quintana se retiraría del ciclismo

Dentro de ese discurso, Nairo también se refirió a su regreso al Movistar Team, escuadra con la que volvió a competir en esta segunda etapa de su carrera. El colombiano expresó que regresar al conjunto telefónico fue mucho más que volver a vestir un uniforme conocido, pues para él significó cerrar un ciclo con el corazón lleno.

Otro de los mensajes que más llamó la atención durante su comparecencia fue cuando aseguró que el ciclismo ha sido su vida, pero que no representa el final de su historia. Con ello, Quintana dio a entender que su retiro del alto rendimiento no significará alejarse del todo del deporte ni de los proyectos que quiere construir en esta nueva etapa personal y profesional.

¿Qué viene para Nairo Quintana tras su retiro?

De hecho, el propio corredor explicó que tras poner punto final a su carrera buscará enfocarse en su familia, en sus empresas y en seguir preparándose profesionalmente. Entre sus prioridades aparecen el fortalecimiento de la marca Nairo y la intención de seguir vinculado al impulso del deporte y de nuevos proyectos, en una transición que él mismo presentó como un nuevo comienzo más que como una despedida definitiva.

La decisión del boyacense pone fin a una trayectoria gigantesca, en la que logró instalarse como uno de los grandes referentes del ciclismo colombiano y latinoamericano. Nairo se retira como ganador del Giro de Italia 2014 y de la Vuelta a España 2016, además de haber subido tres veces al podio del Tour de Francia, siendo segundo en 2013 y 2015, y tercero en 2016.

Lea también Nairo Quintana marcó la historia del ciclismo latinoamericano: los tres récords que consiguió

Más allá de esos resultados, su carrera quedó marcada por haber abierto camino para varias generaciones de corredores colombianos en la élite del ciclismo mundial. Sus actuaciones en las grandes vueltas, sus victorias en pruebas de primer nivel y su protagonismo constante durante más de una década lo convirtieron en una figura histórica para Colombia y en uno de los nombres más influyentes que ha dado este deporte en el país.

Ahora, con la temporada 2026 como su última travesía en el profesionalismo, se abre la posibilidad de que Movistar lo lleve a una gran vuelta para darle una despedida a la altura de su legado. Por lo pronto, Nairo seguirá en competencia durante los próximos meses, con la certeza de que cada carrera que dispute desde ahora tendrá un valor especial en el cierre de una era inolvidable para el ciclismo colombiano.