Carapaz conmovió en pleno Tour de Francia: "Hice todo lo posible"

Richard Carapaz volvió a dejar una imagen de entrega absoluta en el Tour de Francia 2026. El ecuatoriano fue protagonista de la décima etapa con un ataque lejano que ilusionó a Latinoamérica, aunque finalmente fue alcanzado por Tadej Pogacar, quien terminó imponiéndose en solitario.

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La actuación del corredor del EF Education-EasyPost fue reconocida por la organización con el premio a la combatividad, luego de su ofensiva en el Puy Mary y de intentar resistir el ataque definitivo del esloveno en el Col de Pertus.

Richard Carapaz habló luego de la etapa 10 del Tour de Francia

Al término de la jornada, Carapaz lamentó no haber podido quedarse con la victoria, aunque dejó claro que entregó todo sobre la bicicleta. "Al final sabíamos que hoy era una carrera muy dura. Luego he intentado probarlo, tenía las piernas para hacerlo. Hemos intentado ganar la etapa, hice todo lo posible", afirmó.

El ciclista ecuatoriano había señalado esta fracción como una de las grandes oportunidades para buscar un triunfo parcial en la presente edición del Tour, aprovechando el exigente perfil montañoso del recorrido.

"Conocía la etapa, sabía que eran puertos muy encadenados que me venían muy bien. Creo que no era un peligro para la clasificación general, por eso intenté probarlo desde lejos", explicó el campeón olímpico, quien apostó por un ataque de largo aliento.

Sin embargo, la respuesta de Pogacar fue demoledora. El esloveno lanzó su ofensiva a 16 kilómetros de la meta, dejó atrás a todos sus rivales y sumó una nueva victoria de etapa, acercándose cada vez más a conquistar su quinto Tour de Francia.

Carapaz reconoció que su estrategia estuvo cerca de dar resultado, pero el poderío del líder terminó marcando la diferencia. "Sabía que tenía una buena opción, pero al final no ha sido suficiente para poder llegar y lograr la victoria", concluyó el ecuatoriano.

Aunque no pudo levantar los brazos en Le Lioran, Richard Carapaz volvió a demostrar por qué es uno de los corredores más combativos del pelotón. Su valentía fue premiada por la organización y dejó una de las imágenes más emotivas de la décima jornada de la Grande Boucle.