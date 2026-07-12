Las etapas del Tour de Francia podrían cambiar de horario, ¿por qué?

El Tour de Francia completó su primera semana de competencia y, antes de afrontar las dos definitivas luego de la jornada de descanso de este lunes 13 de julio, surgió un tema que podría generar cambios importantes en el desarrollo de la carrera: los horarios de salida de las etapas.

Las altas temperaturas que han acompañado la edición 2026 volvieron a encender las alarmas este domingo. Incluso, la novena etapa tuvo que ser recortada en 30 kilómetros debido a la ola de calor que afecta gran parte del territorio francés.

Ante este panorama, el Sindicato de Ciclistas Profesionales (CPA) pidió revisar los horarios de las etapas que se disputan durante el verano, con el objetivo de proteger la salud de los corredores frente a las condiciones climáticas extremas.

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"Frente a la frecuencia creciente de olas de calor extremo, el CPA reafirma que las horas de salida de las carreras estivales deben adaptarse con el fin de proteger la salud de los atletas", indicó el sindicato a través de un comunicado.

¿Desde cuándo cambiarían los horarios en las etapas del Tour de Francia?

Además, el organismo propuso iniciar conversaciones con todas las partes involucradas para encontrar una solución inmediata, o al menos de cara a la temporada 2027. Según el CPA, los ciclistas mantienen su compromiso de brindar espectáculo, pero consideran necesario adaptar las competencias a las nuevas realidades climáticas.

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El sindicato también respaldó la decisión de la organización del Tour de Francia de modificar la novena etapa, una medida tomada en conjunto con las autoridades debido a que el recorrido atravesaba el departamento de Corrèze, una de las zonas declaradas en alerta roja por las altas temperaturas.

Mientras tanto, la organización del Tour analizará la situación y se espera que en los próximos días entregue una comunicación oficial sobre la posibilidad de ajustar los horarios de las etapas restantes. Con dos semanas de alta montaña y jornadas decisivas por delante, el calor se ha convertido en un rival más para los candidatos al título.