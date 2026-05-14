Clasificación general del Giro de Italia 2026 luego de la sexta etapa

Nueva jornada del Giro de Italia en busca de empezar a sacar ventajas en la clasificación general en esta sexta fracción que inició en Paestrum como el punto de partida hasta Nápoles en donde terminó todo. Fueron 142 kilómetros en los cuales se presentaron algunas caídas y finalizó con n esprint final.

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Fueron 142 kilómetros por las calles italianas en un recorrido, en su mayoría, llano con un único puerto pasando por la Cava de Tirreni de cuarta categoría. Todo terminó como se esperaba con el reto de los velocistas que se retaron para definir la sexta fracción.

ASÍ FUE LA CARRERA EN LA SEXTA ETAPA DEL GIRO DE ITALIA

Desde los primeros trazados de la carrera se presentaron caídas que complicaron a ciclistas locales y favoritos para ganar este tipo de competencias. Después de los primeros seis kilómetros, Jonathan Milan cayó al suelo en un choque con Matteo Sobrero, pero afortunadamente, ambos pudieron seguir en la carrera.

Se consolidó la fuga con Martin Marcellusi, Manuele Tarozzi, Eddy Planckaert, Luca Vergallito y Mattia Bais. La distancia con el pelotón ya era de 1:20. Poco a poco, bajaron esa ventaja que llevaban y empezó a reducir bastante hasta los últimos 36 kilómetros para el final de la carrera.

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Aficionados que estaban cerca de los ciclistas invadieron la pista y esto provocó una caída en el pelotón. La lluvia aumentaba, mientras la presión seguía dando de qué hablar con los escapados que ya estaban controlados a falta de 25 kilómetros para el final.

La lucha para llegar a la línea de meta en Nápoles fue mucho más intensa. Hubo caídas, pero nadie pudo evitar la escapada de Davide Ballerini que se quedó con la victoria en el esprint final con un tiempo de 3:19:30. Detrás estuvo Jasper Stuyven y Paul Magnier con el mismo tiempo.

CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS LA ETAPA 6

1. Afonso Eulálio (POR/Bahrain-Victorious) - 24:47:13

2. Igor Arrieta (ESP/UAE Emirates-XRG) a 2:51

3. Christian Scaroni (ITA/XDS-Astana) a 3:34

4. Andrea Raccagni Noviero (ITA/Soudal-Quick Step) a 3:39

5. Johannes Kulset (NOR/Uno-X Mobility) a 5:17

6. Giulio Ciccone (ITA/Lidl-Trek) a 6:12

7. Jan Christen (SUI/UAE Emirates-XRG) a 6:16

8. Florian Stork (GER/Tudor Pro Cycling) a 6:16

9. Egan Bernal (COL/Netcompany-Ineos) a 6:16

10. Thymen Arensman (NED/Netcompany-Ineos) a 6:18

ASÍ LES FUE A EGAN BERNAL Y A EINER RUBIO EN LA ETAPA 6

Sin caídas y sin problemas para llegar a la línea de meta terminaron Egan Bernal y Einer Rubio en una pelea por meterse a la parte alta de la carrera y mejorar en la clasificación general. No obstante, los dos colombianos no quedaron en posiciones tan cómodas en la carrera.

Egan Bernal llegó antes que Einer Rubio como el 49 de la carrera con el mismo tiempo de Davide Ballerini, ganador de la jornada. El esprint final mantuvo a Einer Rubio en la posición 125 también con el mismo tiempo de Ballerini.

Afortunadamente para Egan Bernal, esta posición en la carrera permitió seguir en la parte alta de la clasificación general cerrando la sexta etapa en la novena casilla a seis minutos del portugués, Afonso Eulálio. Por su parte, Einer Rubio quedó en la casilla 45 a poco más de 16 minutos del líder de la general.