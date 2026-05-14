El anfitrión Davide Ballerini ganó la sexta etapa del Giro de Italia 2026

La sexta etapa del Giro de Italia 2026 terminó en Nápoles con un nuevo esprint accidentado, en una jornada que parecía destinada a una llegada masiva y que acabó marcada por una caída en el tramo final. Allí emergió el italiano Davide Ballerini (XDS Astana) para imponerse ante su público.

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Resumen sexta etapa del Giro de Italia - jueves 14 de mayo

El recorrido entre Paestum y Nápoles ofrecía un perfil sin grandes dificultades, más allá de la subida a Cava de’ Tirreni, de cuarta categoría, situada a 100 kilómetros de la meta. Con el terreno controlado y el pelotón atento, la etapa se desarrolló con previsión de definición al sprint.

Desde temprano hubo intentos de fuga, pero ninguno logró consolidarse. El movimiento inicial de Lennert van Eetvelt fue neutralizado rápidamente, y más adelante se formó una escapada breve con corredores de Alpecin, que el grupo principal mantuvo siempre bajo control.

El pelotón, liderado por equipos como Soudal Quick-Step, Lidl-Trek y Unibet Rose Rockets, no permitió que la diferencia superara los 40 segundos. La estrategia fue clara: mantener la carrera cerrada y preparar el terreno para los velocistas.

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La fuga fue neutralizada a falta de 37 kilómetros, sin mayores consecuencias para la clasificación general. El líder Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) transitó el día sin sobresaltos y conservó la maglia rosa, en una etapa sin movimientos entre los favoritos.

Todo se encaminó hacia un esprint final en un último kilómetro exigente, con dos tramos adoquinados y una ligera pendiente ascendente. El grupo llegó compacto, aunque estirado, con los equipos de los sprinters ubicados en cabeza.

En ese tramo decisivo, una caída en los adoquines desestabilizó a varios corredores situados en posiciones delanteras. El incidente alteró el orden previsto y dejó fuera de la disputa a varios velocistas que aspiraban al triunfo.

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Podio de la sexta etapa del Giro

En medio del caos, Ballerini supo reaccionar con rapidez. El italiano encontró espacio para lanzar su ataque y aprovechó el desorden para cruzar primero la línea de meta, confirmando una victoria construida en el momento justo.

El podio lo completaron Jasper Stuyven y Paul Magnier, ambos del Soudal Quick-Step, mientras la general no sufrió cambios significativos. Ahora el Giro entra en terreno más exigente, con la primera etapa de alta montaña, donde el bloque de la clasificación general deberá responder en el Roccaraso y el histórico Blockhaus.