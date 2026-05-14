Egan Bernal preocupa en la clasificación general del Giro de Italia tras la etapa 6

Se corrió de manera exitosa la etapa 6 del Giro de Italia 2026, la cual contó con un recorrido de 141 kilómetros entre Paestum y Nápoles, siendo esta una de las pruebas que tenía perfil diseñado para un embalaje masivo, ideal para los velocistas.

La carrera estuvo marcada por la contundente victoria de Davide Ballerini, del Astana, el cual logró cruzar la meta con un tiempo de 3:19:30. Sin embargo, la presencia de los colombianos en esta jornada no fue muy relevante, ya que llegaron muy alejados del podio y sin descontar mayor tiempo posible que les permitiera ascender en la clasificación general.

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Egan Bernal y los colombianos en la clasificación general del Giro de Italia tras la etapa 6

La etapa 6 del Giro de Italia se corrió de la mejor manera con el inicio en Paestum y un final en Nápoles que será recordado por una caída múltiple en los últimos kilómetros, hecho que cambió completamente el desenlace de la fracción, nos para el italiano Davide Ballerini, quien logró aprovechar el caos para quedarse con la victoria en territorio napolitano.

En cuanto a los colombianos, tanto Egan Bernal como Einer Rubio lograron superar la jornada sin pérdidas significativas de tiempo, objetivo principal para los hombres de clasificación general en una etapa que era principalmente protagonizada para los velocistas.

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Bernal permaneció protegido durante gran parte del recorrido por sus compañeros del Ineos Grenadiers y cruzó la meta dentro del lote principal y evitó el choque múltiple que se provocó llegando a la meta, manteniéndose en el top 10 de la clasificación general.

Mientras que Einer Rubio también completó la jornada, pero lo hizo en los últimos lugares del pelotón, llegando en el puesto 125, evitando también riesgos en el caótico final y continúa consolidándose como una pieza importante dentro de Movistar Team.

Afonso Eulálio (POR/Bahrain-Victorious) - 24:47:13 Igor Arrieta (ESP/UAE Emirates-XRG) a 2:51 Christian Scaroni (ITA/XDS-Astana) a 3:34 Andrea Raccagni Noviero (ITA/Soudal-Quick Step) a 3:39 Johannes Kulset (NOR/Uno-X Mobility) a 5:17 Giulio Ciccone (ITA/Lidl-Trek) a 6:12 Jan Christen (SUI/UAE Emirates-XRG) a 6:16 Florian Stork (GER/Tudor Pro Cycling) a 6:16 Egan Bernal (COL/Netcompany-Ineos) a 6:16 Thymen Arensman (NED/Netcompany-Ineos) a 6:18

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45. Einer Rubio (COL/Movistar Team) a 16:15

¿Cuándo será la etapa 7 del Giro de Italia?

La etapa 7 del Giro de Italia 2026 se disputará este viernes 15 de mayo y será una de las jornadas más importantes de la primera semana de competencia. El recorrido tendrá salida en Formia y llegada en Blockhaus, con un trayecto de aproximadamente 244 kilómetros y final en alto.