¿Lorenzo convocará a jugadores de la Liga BetPlay para el Mundial? El DT respondió

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, dio a conocer este jueves 14 de mayo la lista previa de 55 jugadores que reservó la Federación Colombiana de Fútbol para disputar la Copa del Mundo 2026.

En el listado fueron incluidos cinco futbolistas que se desempeñan en equipos de la primera división del Fútbol Profesional Colombiano, que aspiran a ser tenidos en cuenta para la convocatoria final.

Se trata de los porteros David Ospina (Atlético Nacional) y Andrés Mosquera Marmolejo (Santa Fe), los defensas Andrés Felipe Román (Atlético Nacional) Junior Hernández (Deportes Tolima) y el mediocampista Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional).

De los jugadores mencionados, solo David Ospina tendría un lugar asegurado en la lista final, teniendo en cuenta que ha hecho parte de gran parte de las convocatorias y es considerado como uno de los líderes del equipo.

Por otro lado , Andrés Felipe Román ha sido el único, además de Ospina, que ha sumado minutos en alguna ocasión, mientras que la gran novedad es Rengifo, quien se ha destacado en la temporada 2026 con Atlético Nacional.

Lea también Lorenzo habló de la advertencia y del plan especial para James en la Selección Colombia para el Mundial

¿Lorenzo incluirá a jugadores de la Liga BetPlay en la lista final para el Mundial?

El director técnico de la Selección Colombia respondió en rueda de prensa si existe la posibilidad de incluir en la lista final para la Copa del Mundo a jugadores de la Liga BetPlay.

Lorenzo fue claro en asegurar que los 26 jugadores ya estarían seleccionados, pero todos los reservados tienen la oportunidad de competir por un lugar.

"El grupo de 55 involucra a los 26 y a todos, pero hay que ver en qué posición de competencia están con los demás en su puesto. Cada uno compite. Es un análisis que hacemos de acuerdo al rendimiento que vamos siguiendo día a día de los jugadores en todas las ligas. Los que vayan yendo a entrenar a Medellín estos días son jugadores que han sido parte del proceso y van a estar cerca de la lista", dijo.

Lea también Selección Colombia: Néstor Lorenzo tomó decisión con Juan Manuel Rengifo

Lista previa de Colombia para la Copa del Mundo

Porteros:

Kevin Mier

Álvaro Montero

Andrés Mosquera Marmolejo

David Ospina

Aldair Quintana

Camilo Vargas

Defensas

Cristian Borja

Daniel Muñoz

Juan David Cabal

Carlos Cuesta

Willer Ditta

Junior Hernández

Déiver Machado

Jhon Lucumí

Yerry Mina

Johan Mojica

Yerson Mosquera

Edier Ocampo

Andrés Felipe Román

Johan Romaña

Dávinson Sánchez

Álvaro Angulo

Santiago Arias

Mediocampista

Jaminton Campaz

Jefferson Lerma

Jorge Carrascal

Kevin Castaño

Sebastián Gómez

Juan Guillermo Cuadrado

Juan Camilo Hernández

Nelson Deossa

Richard Ríos

Juan Camilo Portilla

Gustavo Puerta

Juan Fernando Quintero

Juan Manuel Rengifo

Johan Rojas

Jhon Solís

James Rodríguez

Jhon Arias

Yaser Asprilla

Jordan Barrera

Wilmar Barrios

Delanteros

Jhon Córdoba

Jhon Jader Durán

Carlos Andrés Gómez

Jhon Stiven Mendoza

Sebastián Villa

Neiser Villarreal

Kevin Viveros

Luis Fernando Díaz

Edwuin Cetré

Johan Carbonero

Rafael Santos Borré