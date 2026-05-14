¿Lorenzo convocará a jugadores de la Liga BetPlay para el Mundial? El DT respondió

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, dio a conocer este jueves 14 de mayo la lista previa de 55 jugadores que reservó la Federación Colombiana de Fútbol para disputar la Copa del Mundo 2026.
En el listado fueron incluidos cinco futbolistas que se desempeñan en equipos de la primera división del Fútbol Profesional Colombiano, que aspiran a ser tenidos en cuenta para la convocatoria final.
Se trata de los porteros David Ospina (Atlético Nacional) y Andrés Mosquera Marmolejo (Santa Fe), los defensas Andrés Felipe Román (Atlético Nacional) Junior Hernández (Deportes Tolima) y el mediocampista Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional).
De los jugadores mencionados, solo David Ospina tendría un lugar asegurado en la lista final, teniendo en cuenta que ha hecho parte de gran parte de las convocatorias y es considerado como uno de los líderes del equipo.
Por otro lado , Andrés Felipe Román ha sido el único, además de Ospina, que ha sumado minutos en alguna ocasión, mientras que la gran novedad es Rengifo, quien se ha destacado en la temporada 2026 con Atlético Nacional.
¿Lorenzo incluirá a jugadores de la Liga BetPlay en la lista final para el Mundial?
El director técnico de la Selección Colombia respondió en rueda de prensa si existe la posibilidad de incluir en la lista final para la Copa del Mundo a jugadores de la Liga BetPlay.
Lorenzo fue claro en asegurar que los 26 jugadores ya estarían seleccionados, pero todos los reservados tienen la oportunidad de competir por un lugar.
"El grupo de 55 involucra a los 26 y a todos, pero hay que ver en qué posición de competencia están con los demás en su puesto. Cada uno compite. Es un análisis que hacemos de acuerdo al rendimiento que vamos siguiendo día a día de los jugadores en todas las ligas. Los que vayan yendo a entrenar a Medellín estos días son jugadores que han sido parte del proceso y van a estar cerca de la lista", dijo.
Lista previa de Colombia para la Copa del Mundo
Porteros:
Kevin Mier
Álvaro Montero
Andrés Mosquera Marmolejo
David Ospina
Aldair Quintana
Camilo Vargas
Defensas
Cristian Borja
Daniel Muñoz
Juan David Cabal
Carlos Cuesta
Willer Ditta
Junior Hernández
Déiver Machado
Jhon Lucumí
Yerry Mina
Johan Mojica
Yerson Mosquera
Edier Ocampo
Andrés Felipe Román
Johan Romaña
Dávinson Sánchez
Álvaro Angulo
Santiago Arias
Mediocampista
Jaminton Campaz
Jefferson Lerma
Jorge Carrascal
Kevin Castaño
Sebastián Gómez
Juan Guillermo Cuadrado
Juan Camilo Hernández
Nelson Deossa
Richard Ríos
Juan Camilo Portilla
Gustavo Puerta
Juan Fernando Quintero
Juan Manuel Rengifo
Johan Rojas
Jhon Solís
James Rodríguez
Jhon Arias
Yaser Asprilla
Jordan Barrera
Wilmar Barrios
Delanteros
Jhon Córdoba
Jhon Jader Durán
Carlos Andrés Gómez
Jhon Stiven Mendoza
Sebastián Villa
Neiser Villarreal
Kevin Viveros
Luis Fernando Díaz
Edwuin Cetré
Johan Carbonero
Rafael Santos Borré