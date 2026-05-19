Este martes 19 de mayo, los amantes del deporte a dos ruedas disfrutaron de una apasionante etapa diez del Giro de Italia 2026. La jornada tuvo un contrarreloj que tuvo un recorrido de 42 km.



La etapa, además, presentó un desnivel de apenas 50 metros. La jornada comenzó en Viareggio y terminó en Massa Tudorit. Fue un día especial para los ciclistas fuertes en suelo llano.

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El punto de partida y el de llegada

“Situada en la costa de la Toscana septentrional, Viareggio es una ciudad acostada a orillas del mar Ligur, entre el litoral arenoso de la Versilia y los Alpes Apuanos. Nacida como asentamiento portuario, experimentó un fuerte desarrollo entre los siglos XIX y XX, consolidándose como renombrada localidad costera. Su paseo marítimo se caracteriza por elegantes edificios de estilo Liberty, testimonio de la expansión turística de principios del siglo XX. Viareggio es además famosa por su puerto canal y por una larga tradición ligada a la construcción naval”, indicó el Giro sobre el punto de partida.



“Situada en la Toscana noroccidental, a los pies de los Alpes Apuanos, Massa es la capital de la provincia de Massa-Carrara. La ciudad se desarrolla entre la franja costera tirrénica y el interior montañoso, un territorio que une mar y relieves en pocos kilómetros. El centro histórico conserva un trazado de origen medieval, dominado por el Castillo Malaspina, que controla el núcleo habitado desde lo alto. En el siglo XX, Massa experimentó un progresivo desarrollo urbano e industrial, acompañado de la vocación turística de la localidad costera de Marina di Massa”, añadió sobre la llegada.

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El ganador de la etapa

El gran ganador de esta crono del martes 19 de mayo fue Filippo Ganna, del INEOS. Thymen Arensman, también del INEOS, dio la sorpresa del día y terminó en la segunda casilla de la etapa. Rémi Cavagna acabó Groupama-FDJ United.



El ciclista portugués Afonso Eulálio, Bahrain-Victorious, aunque no fue el más destacado en la etapa 10 del Giro de Italia 2026, conservó el primer lugar de la clasificación general de la competencia.

Jonas cedió terreno

La gran noticia del día fue que Jonas Vingegaard Rasmussen, tras no hacer una buena crono, provocó que Thymen Arensman redujera la distancia en segundos en la clasificación general.



Si bien no hubo revolcón en la clasificación general en el Giro de Italia tras la etapa 10, varios ciclistas redujeron distancias entre sí. Se apretó la general y las siguientes etapas, por esto, se espera estén más que emocionantes.

Clasificación general del Giro de Italia 2026

1. Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) - 39:40:34

2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), a 27″

3. Thymen Arensman (Netcompany Ineos), a 1′57″

4. Felix Gall (Decathlon CMA CGM), a 2′24″

5. Ben O’Connor (Jayco AlUla), a 2′48″

6. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), a 3′06″

7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling), a 3′28″

8. Derek Gee (Lidl-Trek), a 3′34″

9. Giulio Pellizzari (Bora-Hansgrohe), a 3′36″

10. Markel Beloki (EF Education), a 4′16″

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13. Egan Bernal (Netcompany Ineos), a 5′39″