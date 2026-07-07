Clasificación general del Tour de Francia 2026 - cuarta etapa

La cuarta etapa del Tour de Francia 2026, disputada este martes 7 de julio entre Carcasona y Foix, dejó cambios en la clasificación general luego de una jornada marcada por una larga escapada que terminó definiendo tanto el triunfo parcial como el nuevo líder de la carrera.

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¿Quién ganó la etapa de HOY martes 7 de julio - Tour de Francia?

El gran vencedor del día fue el danés Mads Pedersen (Lidl - Trek), quien logró su tercera victoria en el Tour de Francia tras imponerse en el esprint final al estadounidense Quinn Simmons y al español Raúl García Pierna, completando una destacada actuación lejos del pelotón principal.

Sin embargo, el gran golpe de la jornada lo dio el noruego Torstein Traeen (Uno-X Mobility), quien aprovechó el amplio margen conseguido por la fuga para convertirse en el nuevo líder de la clasificación general, desbancando al esloveno Tadej Pogacar, que cruzó la meta junto al grupo de favoritos con más de doce minutos de diferencia respecto al ganador.

Traeen, quien ya había vestido el liderato durante la Vuelta a España del año anterior, se convirtió además en el tercer ciclista noruego en portar el maillot amarillo del Tour, después de Alexander Kristoff y Thor Hushovd.

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La nueva clasificación general quedó con Torstein Traeen en la primera posición con un tiempo acumulado de 13:02:46. El estadounidense Sean Quinn aparece segundo con el mismo registro, mientras que el checo Mathias Vacek es tercero a 3 minutos y 50 segundos.

Entre los grandes favoritos al título, Pogacar descendió al cuarto lugar de la general a 7:53, exactamente el mismo tiempo del danés Jonas Vingegaard, mientras que Remco Evenepoel ocupa la séptima posición a 8:16.

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Clasificación general del Tour de Francia - etapa 4

1. Torstein Traeen, Uno-X Mobility - 13:02:46

2. Sean Quinn, EF Education - EasyPost - - m. t.

3. Mathias Vacek, Lidl - Trek - a 3'50"

4. Tadej Pogacar, UAE Team Emirates - XRG - a 7'53"

5. Jonas Vingegaard, Team Visma | Lease a Bike - a 7'53"

6. Ramses Debruyne, Alpecin - Premier Tech - a 8'06"

7. Remco Evenepoel, Red Bull - BORA - hansgrohe - a 8'16"

8. Isaac del Toro, UAE Team Emirates - XRG - a 8'17"

9. Juan Ayuso, Lidl - Trek - a 8'20"

10. Paul Seixas, Decathlon CMA CGM Team - a 8'41"

11. Florian Lipowitz, Red Bull - BORA - hansgrohe - a 8'46"