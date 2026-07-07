Movistar cambiaría de planes con Einer Rubio durante el Tour de Francia

El Movistar Team podría verse obligado a modificar su estrategia en el Tour de Francia 2026 y darle un papel protagónico al colombiano Einer Rubio. La posibilidad surgió luego de los problemas de salud que presentó el belga Cian Uijtdebroeks, quien llegó a la cuarta etapa afectado por una gastroenteritis.

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El corredor belga, que comenzó la carrera como jefe de filas del equipo español, tomó la salida de la jornada entre Carcasona y Foix pese a su delicado estado físico. Según informó el propio Movistar, Uijtdebroeks pasó una noche complicada y su continuidad en la competencia no está garantizada.

Uijtdebroeks, enfermo, habló previo a la etapa 4 del Tour de Francia

"Tuvo una noche difícil. Está sufriendo una gastroenteritis y diarrea, y con este calor eso es muy perjudicial. Cian tiene un estado febril, lo cual es normal con esa infección estomacal e intestinal", explicó el director del equipo, Jürgen Roelandts.

La escuadra navarra espera evaluar la evolución del ciclista durante los primeros kilómetros de la etapa. Sin embargo, el equipo también contempla un cambio de liderazgo en caso de que el belga no logre recuperarse o deba abandonar la competencia.

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Einer Rubio, ¿nuevo líder del Movistar en el Tour?

En ese escenario, Einer Rubio aparece como el principal candidato para asumir el rol de jefe de filas del Movistar Team. Aunque esa no era la idea inicial del equipo, las características del escalador boyacense lo convierten en una alternativa confiable para pelear la clasificación general.

El ciclista nacido en Chiquiza (Boyacá), de 28 años, disputa su segundo Tour de Francia. En la edición de 2025 completó su debut en la ronda gala y finalizó en la casilla 31 de la clasificación general, una experiencia que ahora podría resultar clave para asumir mayores responsabilidades.

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Por ahora, la decisión no está tomada y dependerá de la evolución de Uijtdebroeks durante los próximos días. En Movistar no quieren conceder terreno frente a los demás aspirantes y, por ello, ya estudian un posible reajuste en la estrategia deportiva.

¿Cuándo termina el Tour de Francia?

Se espera que en el transcurso de esta semana el equipo defina si Einer Rubio será oficialmente el nuevo líder de la escuadra española para el resto del Tour de Francia 2026, una carrera que comenzó el pasado 4 de julio y concluirá el próximo 26 de julio en territorio francés.