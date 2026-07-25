Richard Carapaz rompió con todo y ganó la etapa 20 (etapa reina) del Tour de Francia

La etapa 20 del Tour de Francia llegó a su fin y sin duda alguna fue una de las mejores jornadas que se vivió en el transcurso de estas semanas de una de las carreras más importantes en el mundo del ciclismo, ya que en esta se confirmó el podio, por poco ocurre una tragedia con el líder de etapa y Richard Carapaz vuelve a dar de qué hablar.

El ciclista ecuatoriano volvió a dejar su nombre en la historia del ciclismo al imponerse en la etapa 20 del Tour de Francia 2026, considerada la etapa reina de la competencia, con un tiempo de 4:59:39.

Richard Carapaz no renunció y ganó la etapa 20 del Tour de Francia

El ecuatoriano del EF Education-EasyPost fue el más fuerte en la última gran jornada de montaña y cruzó en solitario la meta en Alpe d'Huez, tras una exhibición de resistencia y estrategia que le permitió sumar su segundo triunfo de etapa en la presente edición de la carrera.

La fracción, de 170,9 kilómetros entre Le Bourg-d'Oisans y Alpe d'Huez, reunió algunos de los ascensos más exigentes del Tour, incluidos el Col de la Croix de Fer, el Col du Télégraphe, el Col du Galibier y el Col de Sarenne, antes del ascenso final hacia una de las metas más emblemáticas del ciclismo mundial.

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Carapaz fue protagonista desde los primeros kilómetros al integrarse en la fuga del día y mantener un ritmo que solo pudieron sostener Evenepoel y Kuss, quien era el líder parcial de la carrera.

Sin embargo, en los últimos kilómetros el ciclista de Visma tuvo dos caídas que le permitieron a Carapaz acortar tiempo y superarlo para cruzar con un tiempo de 4:59:39.

Clasificación general del Tour de Francia tras la etapa 20