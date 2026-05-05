Cuatro detalles poco conocidos del trofeo del Giro de Italia

Cada vez falta menos para lo que será el inicio de una nueva edición del Giro de Italia, una de las tres grandes carreras del ciclismo. La competencia acaparará la atención de miles de amantes del deporte a dos ruedas.



Durante tres semanas, ciclistas de diferentes equipos y diversas nacionalidades correrán para estar en lo más alto del podio al final y levantar el tan anhelado trofeo dorado que entrega la organización.

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El trofeo del Giro de Italia

Y ya que se toca el tema del trofeo, hay cuatro detalles poco conocidos del mismo. Uno de ellos tiene que ver con el peso, otro hace referencia al material con el que está elaborado, también se resalta la altura de este y el último, a su diámetro.



El galardón pesa unos 10 kg. No son muchos los ciclistas en el mundo los que saben cuánto pesa el trofeo. El mismo está chapado en oro, mide más de 53 cm y su diámetro es de 20.

Los detalles del trofeo

“Es una historia que cada temporada, durante tres semanas al año, se enriquece con nuevos protagonistas, nuevas aventuras, nuevos capítulos, y que no conoce la última palabra. Hecho por primera vez en 1999, ha recompensado al corredor que gana el Giro d'Italia desde 2000. El Trofeo pesa unos 10 kg, es de latón chapado en oro y mide 53 cm de altura por 20 de diámetro”, dice la organización sobre el trofeo.



Y siguiendo con los símbolos del Giro de Italia, también es importante hacer referencia a la mascota oficial, que es denominada Lupo Wolfie. Con el paso del tiempo, Lupo ha ganado más y más reconocimiento.



“Acostumbrado al trabajo en equipo y un gran entusiasta de la bicicleta, Lupo Wolfie es la mascota del Giro d'Italia. Lupo Wolfie nació de un proyecto de responsabilidad social del Giro d'Italia en colaboración con el Programa Alpes Europeo de WWF”, indica también la carrera.

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El Giro en RCN

El Giro de Italia 2026 se podrá ver en vivo a través de la pantalla del Canal RCN y la aplicación del Canal RCN. Emoción de inicio a fin se palpitará en cada emisión de la competencia.











