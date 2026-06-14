Colombianos decepcionaron en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026: 2 lo abandonaron

La edición del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 llegó a su fin de manera exitosa, en donde el mexicano, Isaac del Toro, confirmó su extraordinario momento de forma al proclamarse campeón en una de las carreras más importantes del calendario previo al Tour de Francia.

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Lamentablemente el éxito no fue para todos y en esta ocasión los colombianos fueron protagonistas de ello, ya que luego de 8 etapas disputadas en la que hubo tres representantes de Colombia solo uno fue capaz de terminarlo, Harold Tejada.

Terminó el Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 y dos colombianos lo abandonaron.

En la última etapa, el mexicano volvió a mostrarse sólido en la montaña y contó con el respaldo de sus compañeros de equipo para controlar los movimientos de sus rivales. UAE Team Emirates-XRG manejó la carrera con autoridad y Del Toro respondió con un ataque a ocho kilómetros de la meta que terminó de sentenciar la competencia.

Para el ciclismo colombiano, en cambio, el balance final dejó un sabor amargo ya que dos de sus principales referentes, Daniel Felipe Martínez y Santiago Buitrago, no pudieron completar la competencia. Martínez abandonó durante el exigente bloque montañoso de la carrera en la etapa 7, en una edición marcada por múltiples retiros, caídas y problemas físicos entre varios de los favoritos.

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Mientras que por el lado de Buitrago, quien había mostrado buenas sensaciones en las primeras jornadas y llegó a figurar entre los mejores latinoamericanos de la clasificación general, tampoco logró llegar al final de la prueba y se sumó a la lista de abandonos que afectó a varios corredores de renombre, justo en la última etapa.

Quedó solamente Harold Tejada representando a Colombia, quien mantuvo siempre un buen lugar en la clasificación general y en cada una de las etapas que corrió, habiendo terminado justo en el lugar 27.

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Clasificación general Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026

En el marco de la etapa 8 Del Toro superó los 120 kilómetros del exigente recorrido entre Beaufort y Plateau de Solaison, llegando con un extraordinario tiempo de 3:35:07, sacándole un tiempo de ventaja de un minuto a su principal perseguidor en esta etapa y en la clasificación general, Juan Ayuso.

1 Isaac del Toro 29:35:05

2 Luke Tuckwell + 0:54

3 Juan Ayuso + 1:17

4 Matteo Jorgenson + 1:36

5 Tobias Halland Johannessen + 1:46

6 Mattias Skjelmose + 2:41

7 Cian Uijtdebroeks + 3:11

8 Cristian Rodríguez + 3:15

9 José Félix Parra + 6:25

10 Guillaume Martin-Guyonnet + 7:21