Delantero de Nacional estaría próximo a salir rumbo a México o Brasil

Atlético Nacional comienza su reestructuración en la plantilla de jugadores luego de haber tomado la decisión de destituir a Diego Arias del cargo de director técnico.

Lea también Cuadrado saldría de Europa y jugaría Libertadores en grande de Sudamérica: primera consulta oficial

Ahora las directivas trabajan en hallar un nuevo entrenador para el semestre de clausura del Fútbol Profesional Colombiano, pero también empiezan a hacer movimientos en el mercado de fichajes, donde se espera pronto que se dé la salida de Marlos Moreno, quien habría recibido sondeos del fútbol mexicano y brasileño.

Marlos Moreno saldría de Nacional tras ofertas de México y Brasil

El presente de Atlético Nacional es uno de los más polémicos en este momento dentro del Fútbol profesional Colombiano, ya que deportivamente cerraron un semestre para el olvido y ahora los cambios dentro del equipo están dejando bastante de qué hablar.

Por el momento solo se han hecho cambios en el cuerpo técnico y en cuanto a jugadores solo se podría dar por confirmada la no continuidad de David Ospina, quien se despidió ya del club.

Lea también Diego Arias hizo un balance de su paso por Nacional luego de anunciarse su salida

Sin embargo, hay nombres que suenan para salir de la institución tras la finalización de sus contratos como es del caso de Dairon Asprilla y Juan Bauzá, pero también de posibles préstamos, como sería el caso de Marlos Moreno.

El atacante de 29 años cuenta con contrato vigente con Nacional hasta diciembre del presente año, por lo que se buscaría aprovechar su pase para recibir beneficios económicos tras sondeos que se realizaron desde Brasil y México.

¿Cómo le fue a Marlos Moreno en su regreso a Nacional?

Luego de 10 años afuera de Colombia tras brillar justamente con el 'verde paisa', regresó al Fútbol Profesional Colombiano al club que lo formó como profesional y le permitió volver a sumar minutos, más de 2.000 en 51 partidos, en los cuales logró reportarse con 4 goles y 3 asistencias.

Lea también Andrés Rojas debutará en el Mundial 2026: FIFA lo confirmó para un partido de la primera fecha

Diego Arias envió mensaje de agradecimiento a Nacional

Diego Arias terminó su paso como estratega del conjunto paisa y se mostró bastante satisfecho con el proceso que llevó a cabo con el equipo del cual es hincha.

Arias se mostró agradecido con Atlético Nacional y valoró la experiencia acumulada durante estos meses. "Nacional es un equipo muy exigente y por momentos estuvimos a la altura, por lo que eso nos genera ilusión de cara al futuro. Muy agradecido con Nacional por cómo valoró nuestro trabajo", concluyó el entrenador, quien ahora evaluará las opciones para continuar su carrera profesional.