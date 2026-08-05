Colombianos en la general del Tour de Polonia - etapa 3

El Tour de Polonia 2026 continuó este miércoles 5 de agosto con una larga etapa de 193,5 kilómetros entre Gorzów Wielkopolski y Zielona Góra, un recorrido predominantemente llano que solo presentó un ascenso de tercera categoría en la parte final antes de la definición al sprint.

Resumen de la tercera etapa del Tour de Polonia

El gran protagonista del día volvió a ser el italiano Jonathan Milan (Lidl - Trek), quien repitió victoria al imponerse en el embalaje masivo con un tiempo de 4:11:51, consolidándose además como el líder de la clasificación general tras sumar su segundo triunfo consecutivo.

La jornada terminó con 121 corredores entrando en el mismo tiempo, por lo que no hubo diferencias importantes entre los principales velocistas ni cambios de fondo en la lucha por la clasificación general. Aun así, los tres colombianos cedieron diez segundos adicionales frente al líder.

El mejor colombiano en la clasificación sigue siendo Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates - XRG), quien ocupa el puesto 20 de la general, ahora a 30 segundos de Jonathan Milan. El velocista boyacense continúa bien ubicado para aprovechar etapas con final rápido.

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Más atrás aparece Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) en la casilla 67, también a 30 segundos del líder, mientras que Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) se ubica en el puesto 77 con la misma diferencia respecto al corredor italiano.

La clasificación general quedó encabezada por Jonathan Milan con un acumulado de 12:21:09, seguido por Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a 18 segundos y por Noah Hobbs (EF Education - EasyPost) a 20 segundos.

Clasificación general del Tour de Polonia

1. Jonathan Milan (Lidl - Trek), 12:21:09

2. Paul Magnier (Soudal Quick-Step), a 18"

3. Noah Hobbs (EF Education - EasyPost), a 20"

20. Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates - XRG), a 30"

67. Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL), a 30"

77. Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious), a 30"

Recorrido etapa 4 del Tour de Polonia

La cuarta etapa del Tour de Polonia 2026 se disputará este jueves 6 de agosto entre Żagań y Karpacz, con un recorrido de 176 kilómetros que incluirá dos puertos de primera categoría. Será la primera gran jornada de alta montaña de la carrera y una oportunidad importante para que corredores como Santiago Buitrago intenten escalar posiciones en la clasificación general.