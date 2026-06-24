Confirmado el equipo de Jhonatan Narváez; firmó hasta 2029

El futuro deportivo de Jhonatan Narváez ya quedó definido. El ciclista ecuatoriano continuará defendiendo los colores del UAE Team Emirates-XRG después de renovar su contrato con la escuadra hasta el final de la temporada 2029.

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La noticia fue confirmada por el propio equipo, que decidió asegurar la permanencia de uno de los corredores más destacados y versátiles de su plantilla. Narváez había llegado a la formación emiratí antes del inicio de la campaña 2025.

Así anunció UAE la renovación de Jhonatan Narváez

Desde entonces, el corredor nacido en El Playón de San Francisco se ganó un lugar importante dentro de la estructura del equipo. Su primera victoria con el UAE llegó en el Tour Down Under de Australia, resultado que marcó el comienzo de una exitosa etapa con la escuadra.

Además de sus triunfos individuales, el ecuatoriano se convirtió en una pieza clave para respaldar a las principales figuras del equipo. Su trabajo fue fundamental en la conquista del Tour de Francia 2025 por parte del esloveno Tadej Pogačar.

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La temporada 2026 también ha sido especialmente positiva para Narváez. A pesar de sufrir una grave lesión en enero, logró recuperarse y firmó una destacada actuación en el Giro de Italia.

En la ronda italiana consiguió tres victorias de etapa, vistió la maglia ciclamino y fue uno de los grandes protagonistas de la competencia. A ello sumó recientemente un nuevo triunfo parcial en el Tour de Suiza.

Narváez hablo tras la renovación con el UAE

Tras oficializarse la renovación, el ecuatoriano expresó su satisfacción por seguir vinculado al UAE. "Estoy muy contento de extender mi contrato con el UAE. Desde el momento en que llegué, sentí la confianza del equipo y rápidamente supe que este era el lugar correcto para mí", aseguró.

Narváez también destacó el ambiente de trabajo dentro de la escuadra y manifestó que todavía tiene objetivos importantes por cumplir. "Las últimas dos temporadas han sido de las mejores de mi carrera y creo que puedo seguir creciendo aquí. Ya hemos logrado mucho juntos, pero siento que aún hay mucho más por venir", afirmó.

Narváez NO correrá el Tour de Francia

Con este acuerdo, el campeón nacional ecuatoriano garantiza su continuidad en uno de los equipos más poderosos del WorldTour. Aunque no estará presente en el próximo Tour de Francia, que comenzará la semana entrante, seguirá siendo una de las cartas fuertes del UAE para las grandes carreras de los próximos años.