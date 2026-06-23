Programación tercera fecha del Mundial 2026

La Copa del Mundo de 2026 entra en una etapa decisiva con la disputa de la tercera y última jornada de la fase de grupos, instancia que definirá a las 32 selecciones que avanzarán a los dieciseisavos de final del certamen. Aunque algunos equipos ya aseguraron su clasificación, todavía se encuentra la mayoría de cupos en disputa.

Tal como ocurre tradicionalmente en los grandes torneos internacionales, los partidos de cada grupo se disputarán en simultáneo durante la última fecha. La medida busca garantizar la transparencia deportiva y evitar que los equipos lleguen al campo con ventajas derivadas de resultados previos de sus rivales directos.

Las selecciones que avanzan a 16avos. de final del Mundial

El formato del Mundial establece que avanzarán a dieciseisavos de final las dos mejores selecciones de cada uno de los 12 grupos, además de los ocho mejores terceros de la clasificación general. Por ello, incluso selecciones que actualmente ocupan la tercera posición mantienen opciones reales de seguir en competencia.

Entre los equipos que ya lograron asegurar su presencia en la siguiente ronda aparecen México, Estados Unidos, Argentina, Francia, Alemania y Noruega; mientras que otros combinados aún deberán confirmar matemáticamente su clasificación durante la última jornada.

La programación se desarrollará entre el miércoles 24 y el sábado 27 de junio, con tres grupos definiéndose cada día. Dentro de los encuentros más atractivos destacan los cruces entre Escocia y Brasil, Ecuador y Alemania, Uruguay y España, así como Colombia frente a Portugal, partidos que podrían definir lideratos y posiciones clave para el cuadro de eliminación directa.

Tercera fecha del Mundial: los partidos que transmitirá Canal RCN

Además, el Canal RCN tendrá una destacada presencia durante esta fase definitiva de grupos, transmitiendo un partido por jornada a través de su señal principal y su canal oficial de YouTube. Los encuentros seleccionados serán Brasil vs. Escocia, Ecuador vs. Alemania, Uruguay vs. España y Colombia vs. Portugal.

¿Cuándo se juegan los 16avos. del Mundial?

Una vez concluya esta etapa, comenzará la fase de eliminación directa. Los dieciseisavos de final se disputarán entre el domingo 28 de junio y el viernes 3 de julio, dando inicio al camino definitivo hacia la gran final del Mundial 2026. Como ha ocurrido desde el inicio del torneo, todas las incidencias, resultados, estadísticas y novedades de la Copa del Mundo podrán seguirse minuto a minuto a través de DeportesRCN.com.

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Partidos y horarios última fecha del Mundial 2026

Miércoles 24 de junio

2:00 p. m.: Suiza vs. Canadá (Grupo B)

2:00 p. m.: Bosnia vs. Catar (Grupo B)

5:00 p. m.: Escocia vs. Brasil (Grupo C) - Canal RCN

5:00 p. m.: Marruecos vs. Haití (Grupo C)

8:00 p. m.: República Checa vs. México (Grupo A)

8:00 p. m.: Sudáfrica vs. Corea del Sur (Grupo A)

Jueves 25 de junio

3:00 p. m.: Curazao vs. Costa de Marfil (Grupo E)

3:00 p. m.: Ecuador vs. Alemania (Grupo E) - Canal RCN

6:00 p. m.: Japón vs. Suecia (Grupo F)

6:00 p. m.: Túnez vs. Países Bajos (Grupo F)

9:00 p. m.: Turquía vs. Estados Unidos (Grupo D)

9:00 p. m.: Paraguay vs. Australia (Grupo D)

Viernes 26 de junio

2:00 p. m.: Noruega vs. Francia (Grupo I)

2:00 p. m.: Senegal vs. Irak (Grupo I)

7:00 p. m.: Cabo Verde vs. Arabia Saudita (Grupo H)

7:00 p. m.: Uruguay vs. España (Grupo H) - Canal RCN

10:00 p. m.: Egipto vs. Irán (Grupo G)

10:00 p. m.: Nueva Zelanda vs. Bélgica (Grupo G)

Sábado 27 de junio

4:00 p. m.: Panamá vs. Inglaterra (Grupo L)

4:00 p. m.: Croacia vs. Ghana (Grupo L)

6:30 p. m.: Colombia vs. Portugal (Grupo K) Canal RCN

6:30 p. m.: RD Congo vs. Uzbekistán (Grupo K)

9:00 p. m.: Argelia vs. Austria (Grupo J)

9:00 p. m.: Jordania vs. Argentina (Grupo J).