Confirmado un colombiano 'top' para la Lieja-Bastoña-Lieja 2026

El ciclismo colombiano tendrá representación en una de las carreras más prestigiosas del calendario internacional, luego de que se confirmara la presencia de Daniel Felipe Martínez en la Lieja-Bastoña-Lieja 2026.

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¿Cuándo se corre la Lieja-Bastoña-Lieja?

El corredor nacido en Soacha disputará esta clásica el próximo domingo 26 de abril, en una prueba de un día considerada uno de los cinco ‘monumentos’ del ciclismo mundial, junto a otras competencias históricas del calendario europeo.

Aunque las nóminas oficiales aún no han sido publicadas, todo indica que Martínez hará parte del equipo Red Bull-Bora-hansgrohe, escuadra con la que viene compitiendo en la presente temporada.

De momento, Martínez sería el único representante del país en esta edición, en un contexto donde Colombia no cuenta actualmente con un especialista en clásicas de un día, conocidas por su alta exigencia táctica y física.

Remco y Pogacar correrán la Lieja-Bastoña-Lieja

Dentro del equipo, Martínez no partirá como líder principal, ya que la escuadra tendrá como una de sus cartas fuertes al belga Remco Evenepoel, considerado uno de los máximos favoritos para quedarse con la victoria.

A su vez, la competencia también contaría con la presencia del esloveno Tadej Pogačar, quien compite para el UAE Team Emirates y es otro de los grandes candidatos al título.

La Lieja-Bastoña-Lieja se caracteriza por su recorrido exigente, con múltiples cotas y un trazado que este año alcanzará los 259,5 kilómetros, poniendo a prueba la resistencia de los mejores corredores del mundo.

Para Martínez, esta participación representa una oportunidad de medirse en un terreno distinto al que habitualmente compite, teniendo en cuenta que su perfil se ajusta más a carreras por etapas que a clásicas.

Así, el ciclismo colombiano volverá a tener presencia en un ‘monumento’, en una prueba que reunirá a varias de las principales figuras del pelotón internacional y que marcará uno de los puntos altos de la temporada WorldTour.