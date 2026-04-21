Jannik Sinner se sinceró antes del Madrid Open: "Lo más importante es Roland Garros"

"Nunca he jugado muy bien en Madrid", reconoció el número 1 mundial Jannik Sinner, este martes en la capital española, lamentando la baja de su rival Carlos Alcaraz (2º), lesionado en una muñeca, que se perderá este Masters 1000 sobre tierra batida.

El italiano, de 24 años, ganó a mediados de abril el Masters 1000 de Montecarlo, su primer gran título sobre tierra batida, superando en la final a Alcaraz, al que le arrebató el número 1 mundial.

Su objetivo en la capital española es seguir en racha en esta superficie y prepararse para conquistar Roland Garros (24 de mayo-7 de junio), el único Grand Slam que falta en su colección.

"Nunca he jugado muy bien en Madrid", reconoció Sinner, que nunca ha superado los cuartos en la capital española.

"Intento mejorar como jugador, y aquí quizá sea uno de los retos más difíciles por algunos factores, como la altitud o el viento", explicó el italiano en un encuentro con periodistas.

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Su objetivo está claro: "Sé en mi cabeza que lo más importante es Roland Garros. Intentamos estar en la mejor forma posible allí".

Sinner lamentó la ausencia de Alcaraz en Madrid, lesionado en una muñeca, que el lunes por la noche puso en duda su presencia en Roland Garros, asegurando que no quiere "forzar" ni "correr el riesgo" de agravar su lesión.

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"Desde el año pasado hemos compartido muchos torneos. También sé que, si quiero jugar contra Carlos, será en la final y el camino hasta una final es muy largo", explicó Sinner, en referencia al histórico duelo por el título del último Roland Garros que perdió el año pasado contra el español, en el que dispuso de tres bolas de campeonato.