Confirman la próxima carrera World Tour de Nairo Quintana y Daniel Martínez

Nairo Quintana y Daniel Felipe Martínez volverán a competir en una prueba del calendario World Tour. Todo apunta a que ambos harán parte de la Clásica de San Sebastián (España), cuya edición número 45 se disputará el próximo sábado 1 de agosto.

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Aunque el Movistar Team y el Red Bull - BORA - hansgrohe aún no han oficializado sus convocatorias, se espera que en un par de días ambos equipos confirmen la presencia de los ciclistas colombianos en la competencia.

La Clásica de San Sebastián contará con un exigente recorrido de 221 kilómetros, que incluirá siete puertos de montaña: dos de primera categoría, tres de segunda y dos de tercera.

Quintana y Martínez, quienes no hicieron parte del Tour de Francia, regresarían así a la competencia en una de las carreras de un día más importantes del calendario internacional.

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Otros colombianos en la Clásica de San Sebastián

Los dos corredores no serán los únicos colombianos en acción. También se espera la participación de Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL), Diego Pescador (Movistar Team) y Brandon Smith Rivera (Netcompany Ineos).

La historia de la prueba aún no registra a un colombiano en el podio, por lo que los nacionales esperan romper esa estadística en la edición de este año.

Favoritos a ganar la Clásica de San Sebastián

Entre los principales candidatos al triunfo aparecen el belga Remco Evenepoel, el francés Lenny Martínez y el suizo Mauro Schmid, quienes parten como algunos de los favoritos para quedarse con la victoria.

La confirmación oficial de las nóminas se conocerá en los próximos días, cuando los equipos anuncien los corredores que tomarán la salida en la tradicional competencia del País Vasco.