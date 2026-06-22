¿Cuándo inicia el Tour de Francia 2026?

El conteo regresivo para que inicie una de las competencias más importantes en el mundo del ciclismo, el Tour de Francia, cada vez más corto y junto con ello las expectativas son cada vez más altas con respecto al nuevo título que se podría levantar y en donde hay varios protagonistas que han venido brillando en las recientes carreras.

Lea también Tour de Francia 2026: los cuatro colombianos que estarían en carrera

La edición número 113 de la “Grande Boucle” comenzará el próximo 4 de julio y reunirá a los mejores ciclistas del planeta en una nueva batalla por el codiciado maillot amarillo.

Tour de Francia 2026: inicio y fin

Con el inicio previsto para el 4 de julio, el Tour de Francia 2026 promete emociones desde el primer día. Los mejores ciclistas del mundo volverán a enfrentarse en una prueba que combina historia, tradición y espectáculo, manteniendo intacto su prestigio como la carrera más importante del ciclismo internacional.

El recorrido de 2026 combinará etapas llanas ideales para los velocistas, jornadas de media montaña y los tradicionales desafíos alpinos y pirenaicos que suelen decidir la carrera. Como ocurre cada temporada, las etapas de alta montaña serán consideradas las más exigentes y probablemente marcarán las diferencias entre los aspirantes al título.

La contrarreloj individual también jugará un papel determinante en la clasificación general. Los corredores deberán mostrar un equilibrio perfecto entre resistencia, capacidad escaladora y potencia para afrontar las diferentes exigencias de una competencia que supera los 3.000 kilómetros de recorrido hasta que lleguen a la meta el domingo 26 de julio.

Etapas Tour de Francia 2026

Etapa 1 (4 julio) – Contrarreloj por equipos

Barcelona → Barcelona (19,7 km)

Etapa 2 (5 julio)

Tarragona → Barcelona (182 km)

Etapa 3 (6 julio)

Granollers → Les Angles (196 km)

Etapa 4 (7 julio)

Carcassonne → Foix (182 km)

Etapa 5 (8 julio)

Lannemezan → Pau (158 km)

Etapa 6 (9 julio)

Pau → Gavarnie-Gèdre (186 km)

Etapa 7 (10 julio)

Hagetmau → Bordeaux

Etapa 8 (11 julio)

Périgueux → Bergerac

Etapa 9 (12 julio)

Malemort → Ussel

Día de descanso – 13 julio

Etapa 10 (14 julio)

Aurillac → Le Lioran

Etapa 11 (15 julio)

Vichy → Nevers

Etapa 12 (16 julio)

Circuito de Nevers Magny-Cours → Chalon-sur-Saône

Etapa 13 (17 julio)

Dole → Belfort (205 km) – la más larga del Tour

Etapa 14 (18 julio)

Etapa de montaña en los Vosgos con final en Le Markstein

Etapa 15 (19 julio)

Final en Plateau de Solaison

Día de descanso – 20 julio

Etapa 16 (21 julio) – Contrarreloj individual

Évian-les-Bains → Thonon-les-Bains (26 km)

Etapa 17 (22 julio)

Chambéry → Voiron

Etapa 18 (23 julio)

Gran etapa alpina con llegada en Orcières-Merlette

Etapa 19 (24 julio)

Final en Alpe d'Huez

Etapa 20 (25 julio)

Etapa reina con Col du Galibier, Croix de Fer y final en Alpe d'Huez

Etapa 21 (26 julio)

Thoiry → París (Montmartre y Campos Elíseos)

Lea también Messi no la pasa bien en el Mundial: preocupante declaración antes de Austria

Favoritos a ganar el Tour de Francia

En esta ocasión, los principales favoritos para conquistar el Tour de Francia 2026 son el esloveno Tadej Pogačar, considerado el gran candidato al título gracias a su dominio en todos los terrenos y su impresionante regularidad en las grandes vueltas.

Su máximo rival será el danés Jonas Vingegaard, bicampeón del Tour y reciente ganador del Giro de Italia, quien buscará volver a imponerse en la carrera más importante del mundo. Detrás de ellos aparece el belga Remco Evenepoel, especialista en contrarreloj y cada vez más sólido en la montaña.