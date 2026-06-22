Tim Payne cuenta las horas para debutar con Olimpia: “Un verdadero paso adelante”

Antes de que empezara el Mundial de 2026, Tim Payne pasaba desapercibido a nivel global. Muchos no sabían que el defensor de Nueva Zelanda había estado en la Copa del Mundo Sub-20 de Colombia en 2011 ni que había estado en Cali durante esa concentración.

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Valen Scarsini se puso en la tarea de dar a conocer al jugador menos reconocido del Mundial 2026 y ese era Tim Payne con 4,700 seguidores, y, en cuestión de semanas, ya tiene más de cinco millones en Instagram. Ese boom mediático hizo que le dedicaran una canción, que estuviera en el ojo del mundo y que cambiara drásticamente de equipo.

Apareció Deportivo Riestra como una opción en Argentina, pero finalmente fue Olimpia el equipo de Sudamérica que se terminó llevando al hombre del momento. El neozelandés no tuvo ningún problema en darle el sí al equipo paraguayo y ya está mentalizado para afrontar el segundo tramo del 2026.

EL MENSAJE DE TIM PAYNE TRAS FIRMAR CON OLIMPIA

Tim Payne volverá a salir de Nueva Zelanda después de siete años representando al Wellington Phoenix, uno de los clubes que más jugadores tiene en la selección oceánica en este Mundial 2026. Olimpia será su tercer equipo en el exterior tras jugar en el Blackburn Rovers de Inglaterra y en el Portland Timbers de Estados Unidos.

Olimpia será su nuevo club una vez termine el Mundial y estará ligado con el cuadro paraguayo hasta diciembre de 2027. Seguramente podría figurar en la Copa Libertadores, que sería un gran paso para la carrera del lateral derecho que acaba de celebrar su primera asistencia en la cita orbital.

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Tras el paso de los días, Tim Payne acabó con el silencio y referenció por qué tomó la oferta del elenco paraguayo, “este cambio a Olimpia no fue una decisión fácil, pero se siente correcto. Mi esposa es de Costa Rica y nuestro hijo habla español... es como volver a casa de alguna manera”.

Además, destacó la importancia que tiene el club con un palmarés enorme, tanto en el balompié local como en el plano internacional, “Olimpia es un club enorme con una historia gigantesca. 48 títulos de liga y 3 Copas Libertadores... este es un verdadero paso adelante. No puedo esperar a ponerme esa camiseta y darlo todo”.

¿CUÁNDO DEBUTARÍA TIM PAYNE CON OLIMPIA DE PARAGUAY?

Nueva Zelanda no tiene un panorama sencillo en el Mundial y tendrá que superar a Bélgica para poder aspirar a la clasificación a los dieciseisavos de final. En caso de quedar eliminado, Tim Payne podría estar presente en una pretemporada con Olimpia y esto ayudaría más su adaptación al club.

Seguramente tendrá vacaciones después de una cita mundialista intensa en Estados Unidos, Canadá y México. Olimpia regresará a la competencia paraguaya el 24 de julio cuando enfrenten a Libertad. Además, uno de los primeros retos de Tim Payne será afrontar la Copa Sudamericana.

Habrá que esperar si el neozelandés jugará contra Libertad en la primera fecha del Torneo Clausura 2026 o si su debut será frente a Nacional en la segunda jornada del certamen. En Copa Sudamericana esperan rival en octavos de final.

OLIMPIA DIO LA RAZÓN DEL FICHAJE DE TIM PAYNE

Sin duda alguna, el boom mediático de Tim Payne antes del Mundial y en medio de la Copa del Mundo llamaron la atención en distintos clubes. Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia afirmó que el interés pasa por ser un equipo que consolide una marca global.

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Rodrigo Nogués comentó en los medios de comunicación que, “para nosotros tiene un componente importante en nuestra estrategia de consolidación de marca global". La idea también parte por el gran reconocimiento que ha tenido el defensor en las últimas semanas.

Este fichaje de Tim Payne tiene entonces un componente de la experiencia del lateral derecho de 32 años, el impacto mediático y comercial que ha tenido el jugador y la necesidad de dar a conocer más el nombre del club en distintos países como Nueva Zelanda.