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Vuelta de la Juventud

David Vásquez ganó la cuarta etapa de la Vuelta de la Juventud

La jornada de este jueves terminó en Villanueva (Casanare).
Jhon Sebastián Huérfano Sánchez
David Vásquez ganó la cuarta etapa de la Vuelta de la Juventud
Vuelta de la Juventud // Colprensa

La cuarta etapa de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026 se disputó este jueves entre Yopal y Villanueva, sobre un recorrido de 140,8 kilómetros, y terminó con una llegada masiva que se definió al sprint.

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Resumen de la cuarta etapa de la Vuelta de la Juventud

El vencedor de la fracción fue David Vásquez, del Óxido Jeans - Team Risaralda, quien cruzó la meta con un tiempo de 2:55:00, el mismo registro de Juan Urián (Team Sistecrédito) y Daniel Carvajal (GW Erco Sportfitness), segundo y tercero, respectivamente.

La etapa transcurrió sin generar diferencias importantes entre los favoritos, por lo que no hubo cambios de consideración en la clasificación general, que continúa liderada por Robert Plazas (Team Sistecrédito).

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El segundo lugar de la general sigue en poder de Andrés Umbarila, del Motomart - SHC Team, quien se mantiene como uno de los principales aspirantes al título de la competencia.

En las clasificaciones secundarias, Juan Urián (Team Sistecrédito) conserva el liderato de la clasificación de la montaña, mientras que Cristian Vélez (Team Sistecrédito) continúa al frente de la clasificación por puntos.

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Por su parte, Cristian Moncada, del Avinal - Alcaldía Carmen de Viboral, sigue comandando la clasificación de sprints especiales, tras las cuatro primeras jornadas de competencia.

Recorrido de la quinta etapa de la Vuelta de la Juventud

La quinta etapa de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026 se disputará este viernes 24 de julio entre Villanueva y Guateque, con un recorrido de 115,4 kilómetros, una fracción en la que los aspirantes a la clasificación general volverán a buscar diferencias.

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