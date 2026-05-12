Ecuador celebra por Jhonatan Narváez: ¿Cuántas victorias de etapa tiene el país en el Giro de Italia?

El ciclismo ecuatoriano celebra, después de que Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates) se quedara con la victoria en la etapa 4 de la edición 109 del Giro de Italia que contó con un recorrido de 138 kilómetros con inicio en Catanzaro y meta en Cosenza.

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Narváez se mostró como el más fuerte en el remate de la fracción, que se definió en un emocionant4e sprint masivo.

El ecuatoriano tuvo mayor potencia para relegar al segundo lugar al venezolano Orluis Aular (Movistar Team) y al tercer puesto al italiano Giulio Ciccone (Lidl Trek), que además se convirtió en el nuevo líder de la general.

¿Cuántas victorias de etapa tiene Ecuador en el Giro de Italia?

La victoria de Jhonatan Narváez este marte 12 de mayo en la etapa 4 del Giro de Italia 2026 se convirtió en la siete que celebra Ecuador en la historia de la 'Corsa Rosa'.

Narváez ya había celebrado en la etapa 12 del Giro de Italia de 2020 y en la primera fracción de la 'Corsa Rosa' de 2024.

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Otros ciclistas ecuatoriano que han ganado etapa en el Giro de Italia son Richard Carapaz y Jonathan Caicedo.

Carapaz se quedó con dos fracciones (la 8 y 11) en la carrera de 2018 y con una en la edición de 2025 (etapa 11). Además, Richard tiene en su palmarés el título de la clasificación del 2019.

Finalmente, Jonathan Caicedo ganó la etapa 3 del Giro de Italia 2020 que terminó en el mítico Etna.

Recorrido de la etapa 5 del Giro de Italia 2026

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Este miércoles 13 de mayo continuarán las emociones del Giro de Italia con el desarrollo de la etapa 5.

La jornada contará con recorrido de 203 kilómetros con inicio en Praia a Mare y meta en Potenza.

La etapa presentará dos grandes desafíos de montaña, uno de segunda categoría y otro de tercera.