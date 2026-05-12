Jhonatan Narváez se hizo fuerte en el sprint y ganó la cuarta etapa del Giro de Italia

El ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG) ganó este martes 12 de mayo la cuarta etapa del Giro de Italia con un tiempo de 3:08:46, en una fracción que se corrió entre Catanzaro y Cosenza y que se definió con un embalaje donde hubo protagonismo suramericano.

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Narváez celebró en una jornada intensa, de desgaste constante, en la que los equipos de los velocistas trabajaron para controlar las fugas y preparar un final rápido. El ecuatoriano supo ubicarse en el momento clave y rematar con potencia en los metros decisivos.

Podio de la cuarta etapa del Giro de Italia

La definición fue vibrante y muy cerrada. El venezolano Orluis Aular (Movistar Team) cruzó la meta en el segundo lugar tras un sprint sólido, mientras que el italiano Giulio Ciccone (Lidl - Trek) completó el podio en la tercera posición.

Fue una fracción en la que a Narváez no le sobró nada, pues si bien tenía la delantera, no pudo llegar en solitario, ya que fue capturado por el grupo principal y terminó disputando la victoria en el embalaje final junto a Aular.

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El cierre dejó claro el nivel de competencia entre los protagonistas del día, con un sprint limpio y estratégico en el que los equipos organizaron sus trenes para intentar sorprender en los últimos metros.

Más allá del triunfo parcial, la etapa generó movimientos importantes en la clasificación general. El uruguayo Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) no logró sostener el ritmo del grupo principal y perdió el liderato.

Nuevo líder del Giro de Italia luego de la cuarta etapa

Con ese desenlace, la maglia rosa pasó a manos de Giulio Ciccone, quien ahora comanda la general con un tiempo acumulado de 16:18:51, consolidando su condición de candidato tras un día exigente.

También hubo cambios relevantes para los favoritos. Egan Bernal (Netcompany INEOS) cedió una posición en la clasificación general luego de una etapa complicada, en la que llegó a descolgarse momentáneamente del pelotón, aunque logró reconectar rápidamente para no perder más tiempo.

Recorrido de la quinta etapa del Giro de Italia

La quinta etapa se disputará entre Praia a Mare y Potenza, sobre un recorrido de 203 kilómetros que incluye un puerto de tercera categoría y uno de segunda, con un final en descenso que podría abrir nuevas oportunidades y seguir modificando la tabla en este Giro que apenas comienza a tomar forma.