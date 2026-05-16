Etapa 9 del Giro de Italia 2026: altimetría, recorrido, hora y dónde ver

Las emociones del ciclismo siguen dando de qué hablar después de que, en la clasificación general del Giro de Italia, el portugués Afonso Eulálio lograra sacar grandes ventajas con respecto a Jonas Vingegaard que es uno de los grandes candidatos para ganar la carrera en suelo italiano.

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Jonas Vingegaard ganó en la séptima etapa coronando el Blockhaus y saltando a la segunda posición de la clasificación general. En esta octava jornada del sábado 16 de marzo, el ganador fue el ecuatoriano Jhonatan Narváez con un tiempo de 3:27:26.

El ecuatoriano fue el más rápido en la jornada sabatina en la que no hubo mayores cambios en la clasificación general. Por el lado de los colombianos, Egan Bernal se mantuvo en la posición 15 perdiendo terreno a comparación de cómo inició la carrera y cómo estaba en las primeras cinco fracciones. Einer Rubio cayó tres casillas.

RECORRIDO Y ALTIMETRÍA DE LA NOVENA ETAPA DEL GIRO DE ITALIA 2026

Este domingo, las emociones del ciclismo en Italia seguirán dando de qué hablar con un recorrido de 184 kilómetros que arrancará en Cervia como el punto de partido y finalizará en el Corno alle Scale. Este primer bloque de la competencia podría dejar las cosas encarriladas para Afonso Eulálio que está en la parte alta de la clasificación general con más de tres minutos de ventaja sobre Jonas Vingegaard.

La novena etapa del Giro de Italia tendrá en su mayoría un recorrido llano, pero con un ascenso para llegar al Corno alle Scale que culminará la jornada dominical. Ese ascenso será de 10,8 kilómetros. El perfil podría ser ideal para los escaladores y para Jonas Vingegaard que coronó la etapa siete en el alto del Blockhaus.

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Además, la carrera también contará con un punto de esprint sobre los 125 kilómetros recorridos en Marzabotto. Habrá un puerto de montaña de tercera categoría en Querciola y la subida al Corno alle Scale cuenta con un puerto de montaña de primera categoría exigente para los ciclistas.

EGAN BERNAL Y EINER RUBIO CON POSIBILIDAD DE DAR GOLPES EN LA NOVENA ETAPA

Hay solo dos colombianos en el Giro de Italia con el protagonismo de Egan Bernal y de Einer Rubio. En el caso de Egan, antes de disputar la novena fracción quedó en la decimoquinta casilla. Por su parte, Rubio perdió terreno y ahora está en la posición 41 de la clasificación general.

Egan Bernal tendrá que llegar al top 10 de la clasificación general en las próximas jornadas. En esta novena fracción, Egan espera volver a las primeras casillas con un perfil que puede ser determinante para el ciclista colombiano con un final de montaña.

Por su parte, Einer Rubio quedó en la posición 41 tras esta octava jornada. El ciclista del Movistar Team espera descontar las ventajas que le han sacado los demás ciclistas. El colombiano podría dar de qué hablar si deja una buena cara en la competencia para ascender en la general.

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El comienzo de la novena etapa llegará con Afonso Eulálio en el liderato y con Jonas Vingegaard en la segunda plaza. Además, tiene a Egan Bernal como el mejor latinoamericano en la clasificación general. Bernal espera meterse en la parte alta de la general y volver al podio.

La novena etapa del Giro de Italia 2026 será transmitida este domingo 17 de mayo por la señal de YouTube de Deportes RCN y la app del Canal RCN a partir las 6:30 a. m. (hora colombiana), y la transmisión en la señal principal del Canal RCN iniciará a las 8:00 a. m.

Posteriormente el análisis de la carrera se podrá ver en 'Gregarios', por la señal principal de RCN, el canal de YouTube de Deportes RCN y la App del Canal RCN desde las 10:30 a. m.