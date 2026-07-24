Jurgen Klopp fue presentado oficialmente en su nueva selección

Jürgen Klopp fue presentado oficialmente este viernes como nuevo seleccionador de Alemania. El entrenador de 59 años asumirá el cargo hasta la conclusión del Mundial de 2030, conviriténdose en el sucesor de Julian Nagelsmann.

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Nagelsmann dejó la dirección técnica tras la eliminación de la selección alemana en los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde cayó frente a Paraguay.

Klopp llega a la selección luego de un periodo de inactividad y tras consolidar una exitosa carrera en clubes. Sus etapas en Liverpool y Borussia Dortmund lo convirtieron en uno de los entrenadores más reconocidos del fútbol europeo.

Durante la presentación, el presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Bernd Neuendorf, aseguró que Klopp fue el candidato preferido por la dirigencia desde el inicio del proceso.

Cuerpo técnico de Klopp en Alemania

El nuevo seleccionador estará acompañado por Peter Krawietz, Pepijn Lijnders y Sven Bender como asistentes, mientras que el exinternacional Per Mertesacker asumirá el cargo de director deportivo de la DFB.

Primeras declaraciones de Klopp como DT de Alemania

En sus primeras declaraciones, Klopp recordó el significado que tiene dirigir a su país. "En estos días ha pasado por mi cabeza una película para recordar de dónde vengo. Como sé de dónde vengo y sé lo que significa el cargo de seleccionador alemán y durante mucho tiempo para mí fue imposible imaginar llegar a él", afirmó.

El entrenador también pidió el respaldo de los medios de comunicación para el nuevo proceso. "Los vamos a necesitar también. Les pido que acompañén el proceso pensando en el bien del mismo", expresó durante la conferencia de prensa.

Klopp advirtió que no aceptará ataques hacia su entorno familiar y aseguró que, si eso ocurre, dará un paso al costado. "Si en algunos momentos todos ustedes piensan que debo irme, me iré sin indemnización. Si se meten con mi familia y no la dejan en paz, me iré", declaró.

Por su parte, el vicepresidente de la DFB, Hans Joachim Watzke, recordó los siete años que compartió con Klopp en el Borussia Dortmund y manifestó su confianza en que el técnico tendrá éxito en el desafío de liderar a la selección alemana.