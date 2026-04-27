Egan Bernal se beneficia por la baja de otro ciclista de élite del Giro de Italia

El Giro de Italia 2026 se perfila como una de las ediciones más atractivas de los últimos años, con un recorrido exigente, figuras de primer nivel y múltiples historias que prometen mantener en vilo a los aficionados del ciclismo mundial a partir del 8 de mayo.

Sin embargo, el ciclismo internacional, a puertas de esta nueva edición del Giro, recibe un golpe inesperado con la confirmación de que João Almeida no estará presente en una de las grandes vueltas más importantes del calendario, baja sensible para UAE Team Emirates, pero también una ventaja para sus principales contendientes, entre los cuales se encuentra justo Egan Bernal.

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Joao Almeida confirmó que no correrá el Giro de Italia

Almeida, uno de los corredores más consistentes del pelotón y habitual protagonista en las clasificaciones generales, llegaba a la temporada con grandes expectativas, pero el ciclista portugués se ve obligado a renunciar a la competencia debido a una enfermedad que ha afectado seriamente su preparación durante las últimas semanas.

Su regularidad en pruebas de tres semanas y su capacidad para mantenerse competitivo en la montaña lo convertían en una de las cartas fuertes del UAE Team para luchar por los puestos de honor en la carrera italiana.

Aunque en un inicio se intentó mantener el optimismo sobre su recuperación, con el paso de los días quedó claro que el ciclista no alcanzaría el nivel físico necesario para afrontar una prueba tan exigente. El Giro de Italia, conocido por su dureza y recorrido impredecible, requiere una preparación prácticamente perfecta, algo que en este caso no ha sido posible.

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La decisión, aunque difícil, responde a la necesidad de priorizar la salud del deportista y evitar riesgos mayores. Forzar su participación en estas condiciones podría haber agravado su estado físico o incluso generado consecuencias a largo plazo en su rendimiento.

"Una enfermedad en los últimos meses ha afectado mucho mi preparación y significa que no estaré listo a tiempo. Aún no hemos definido estos nuevos objetivos, pero lo haremos con calma en las próximas semanas... Por ahora, es momento de descansar un poco y retomar la actividad poco a poco".

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¿Cuándo inicia el Giro de Italia 2026?

El Giro de Italia 2026 está programado para disputarse desde el 9 de mayo hasta el 31 de mayo de 2026. Como es tradición, la carrera se desarrolla a lo largo de tres semanas completas, con un total de 21 etapas y dos días de descanso intermedios. El inicio suele contar con una etapa atractiva para definir al primer líder, mientras que el cierre se realiza normalmente en una gran ciudad, con una etapa final más ceremonial para celebrar al ganador de la “maglia rosa”.

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Egan Bernal habló sobre los rivales más fuertes a enfrentar

Consultado sobre la posibilidad de enfrentar a figuras como Tadej Pogacar o Remco Evenepoel, el colombiano respondió con sinceridad, pero también con mentalidad competitiva. “Bueno, no sé, es una pregunta difícil, pero nosotros somos corredores, ¿sabes? Y al final, obviamente está en otro nivel, él, Seixas, Remco, toda esta gente está en otro nivel, pero creo que cuando tenemos el número, al menos se intenta, ¿no?”.