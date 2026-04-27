Movistar anunció la próxima carrera de Nairo Quintana tras el título de la Vuelta a Asturias

El Movistar Team confirmó este lunes la próxima competencia que disputará Nairo Quintana, luego de su reciente consagración en la Vuelta a Asturias, donde volvió a demostrar su vigencia en el pelotón internacional.

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El boyacense será de la partida en el Tour de Romandía, una prueba del calendario World Tour que contará con cinco etapas, además de un prólogo inicial, y que reunirá a varias de las principales figuras del ciclismo mundial.

Nómina del Movistar para el Tour de Romandía

La escuadra telefónica también dio a conocer la nómina que acompañará a Quintana en territorio suizo, la cual estará integrada por Pablo Castrillo, Jefferson Cepeda, Davide Formolo, Pavel Novák, Filip Maciejuk y Jorge Arcas, un equipo equilibrado para afrontar la competencia.

Nairo llegará a esta cita en un gran momento, tras conquistar por tercera vez la Vuelta a Asturias, sumando así un nuevo título a su palmarés en esta carrera, donde ya había sido campeón en 2017 y 2021.

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Nairo ya fue campeón del Tour de Romandía

Ahora, el reto será mayor en el Tour de Romandía, una competencia que el colombiano conoce bien, pues ya supo ganarla en 2016, en una de las actuaciones más destacadas de su carrera en el calendario europeo.

Sin embargo, el nivel de exigencia será considerablemente más alto, al tratarse de una prueba World Tour que contará con la presencia de varios de los mejores ciclistas del mundo en la actualidad.

Entre los nombres confirmados aparecen figuras como Tadej Pogacar, líder del UAE Team Emirates - XRG; Lenny Martínez, del Bahrain Victorious; y el esloveno Primoz Roglic, junto a su compañero Florian Lipowitz en el Red Bull - BORA - hansgrohe.

¿Cuándo es el Tour de Romandía?

El Tour de Romandía 2026 se disputará entre el 28 de abril y el 3 de mayo, iniciando con un prólogo que marcará las primeras diferencias en la clasificación general antes de afrontar las etapas de mayor exigencia.

De esta manera, Nairo Quintana afrontará un nuevo desafío en su calendario, con la motivación de su reciente título y la ilusión de volver a competir al más alto nivel, con miras a la posibilidad de ser convocado a una de las 'grandes'.