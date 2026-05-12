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Luto en el fútbol colombiano: Dimayor y FCF emitieron comunicado

Se confirmó la muerte de un dirigente deportivo, y las máximas entidades del fútbol colombiano se pronunciaron.
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Luto en el fútbol colombiano: Dimayor y FCF emitieron comunicado
Balón de la Liga BetPlay y cinta de luto // Colprensa y Canva

El fútbol colombiano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Carlos Ernesto González Alzate, reconocido dirigente deportivo, educador y gestor cultural de la ciudad de Manizales, con una amplia trayectoria vinculada al deporte caldense.

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Dimayor se pronunció por la muerte de Carlos Ernesto González Alzate

La noticia fue dada a conocer este 12 de mayo de 2026 mediante un comunicado oficial de la DIMAYOR, entidad que expresó su profundo pesar por la partida del exdirigente y destacó su legado institucional.

En el pronunciamiento, la DIMAYOR, en cabeza de su presidente Carlos Mario Zuluaga Pérez y los 36 clubes afiliados, lamentó el fallecimiento y resaltó la importancia de González Alzate en la historia del fútbol regional y nacional.

El comunicado subrayó que fue el primer secretario de la Liga Caldense de Fútbol, cargo que luego asumiría su hermano, Álvaro González Alzate, quien posteriormente llegaría a la presidencia de la Difútbol.

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Además de su aporte al deporte, Carlos Ernesto dedicó gran parte de su vida a la educación y al trabajo comunitario, especialmente en la vereda Llanitos, en el municipio de Villamaría, donde fue reconocido por su compromiso social.

La DIMAYOR destacó su liderazgo, calidad humana y su contribución al desarrollo deportivo, educativo y cultural, señalando que deja un legado invaluable en distintos ámbitos de la sociedad.

FCF también se refirió a la muerte de Carlos Ernesto González Alzate

En el mismo sentido, la Federación Colombiana de Fútbol también expresó sus condolencias públicas, enviando un mensaje de solidaridad a la familia González Alzate.

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El organismo, junto a su Comité Ejecutivo y su presidente Ramón Jesurun, manifestó su acompañamiento en este momento difícil, especialmente al vicepresidente de la Federación y presidente de la Difútbol, Álvaro González Alzate.

Tanto la DIMAYOR como la Federación elevaron mensajes de condolencia y oración por su eterno descanso, resaltando el impacto que tuvo en el fútbol colombiano y extendiendo su apoyo a familiares y allegados en esta irreparable pérdida.

En esta nota

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