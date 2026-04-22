VIDEO - Paul Seixas ganó la Flecha Valona: increíble remate

"Un año después de ver ganar a Pogacar por TV en la Flecha Valona", el francés Paul Seixas (Decathlon) despertó de un sueño levantando los brazos con autoridad como ganador de la carrera valona en el Muro de Huy.

Hizo diana el chaval de Lyon, de 19 años, en su debut en la Flecha Valona, y además de suceder en el historial de la prueba a Pogacar, mandó un aviso al esloveno ante la Lieja Bastoña del próximo domingo. Con autoridad, con pleno dominio de la situación, como si de un veterano se tratara, Seixas fue el rey en el Muro de Huy.

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Marcó el ritmo, atacó, soltó de rueda a sus rivales y levantó los brazos pleno de felicidad. Ganó fácil, sobrado, con un tiempo de 4h.35.28, a una media de 43,6 km/hora. El hachazo le permitió llegar con 3 segundos de ventaja sobre el suizo Mauro Schmid (Jayco) y el británico del Visma Ben Tulett. En la séptima plaza, entre los mejores, el español Ion Izagirre (Cofidis).

Se confirma una realidad mundial

Un triunfo que confirma una realidad entre la elite mundial. El ganador de la Itzulia, con 3 etapas incluidas, firmó la séptima victoria de la temporada y de su incipiente palmarés. Otro aviso, establecido con poderío, con clase, con una suficiencia que le permiten soñar muy alto al talento francés.

Ante la Lieja Bastoña del domingo, Seixas enciende la expectación del ciclismo mundial. En la "Decana" se va a medir a Pogacar, Evenepoel, Van Aert y Pidcock. El no va más.

Escapada controlada con presencia del Caja Rural

La Flecha Valona, fiel a su tradición, guardó sus emociones para el final, en las terribles rampas del Muro de Huy, donde los más fuertes, y con capacidad de remate se llevan la gloria. Mientras el pelotón se presenta en tal afamado tramo, el guión exige una fuga.

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Esta vez con 6 hombres, Bax, Leknessund, Van der Lee, Jousseaume, Van Hemelen y Otruba, corredor checo del Caja Rural Seguros RGA, que al menos aportó protagonismo antes de que los favoritos tomaran el mando de las operaciones.

La fuga quedó sentenciada en el segundo paso por el Muro de Huy, pero decidió resistir el campeón de Noruega Andreas Leknessund, cargado de moral en solitario hasta que la reacción de los equipos de los favoritos activaron el protocolo de aproximación al muro. En las primeras rampas de la Cota de Cherave el nórdico claudicó.

Antes de la subida abandonó el doble campeón del mundo francés Julian Alaphilippe (Tudor), corredor coronado 3 veces en la cima de la prueba valona. Mal día para el equipo de Cancellara, pues el suizo Hirschi quedó eliminado por una caída.

Seixas domina, ataca y vence a lo grande

En Cherave (1,4 km al 7,6) ya se vieron detalles. El Decathlon de Seixas llevaba 4 hombres delante, Movistar a Iván Romeo y Uitjdebroecks. Todos pendientes del comienzo de la última subida hasta meta, con la meta legendaria del Muro de Huy, donde rara vez ha triunfado una escapada.

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A orillas del río Mosa, en Huy, la pelea por la colocación ya se había desatado. La pared de 1,4 km al 9.1 con tramos del 21 iba a decidir. Enseguida emergió en cabeza Paul Seixas, controlando, sin cebarse en exceso, midiendo las distancias. Como si hubiese subido el muro mil veces.

Era su debut y ejerció de líder, de veterano. Seixas se puso al frente, midió fuerzas con los rivales, más desgastados que él, y decidió apretar en un primer momento para abrir un pequeño hueco. Iba sobrado, por lo tanto aceleró para abrazar la gloria. Otro paso más. La Lieja puede se runa fiesta. Del Tour de Francia habrá tiempo de hablar.