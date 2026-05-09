Egan Bernal se metió al podio del Giro de Italia - colombianos en la general tras la etapa 2

La segunda etapa del Giro de Italia 2026 dejó un panorama interesante para los ciclistas colombianos en la clasificación general, con protagonismo especial para Egan Bernal, quien se ubica tercero en la general y vuelve a instalarse en la pelea grande de una carrera de tres semanas.

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Tras la jornada disputada entre Burgas y Veliko Tarnovo, el líder es el uruguayo Guillermo Thomas Silva, del XDS Astana Team, con un tiempo acumulado de 9:00:23. Silva aventaja por apenas cuatro segundos al alemán Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team), y con el mismo tiempo aparece Bernal, confirmando un inicio sólido del colombiano.

Egan Bernal apunta a volver a pelear el Giro

El corredor del Netcompany INEOS, campeón del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021, no lograba ubicarse tan arriba en la general de una gran vuelta desde aquel título en la “corsa rosa”. Su presencia en el podio parcial es un indicio de recuperación competitiva tras años marcados por dificultades.

Vale recordar que, después de su triunfo en el Giro 2021, el ciclista de Zipaquirá sufrió un grave accidente de tráfico que afectó su progresión deportiva. Por eso, este regreso al top 3 adquiere un valor simbólico y deportivo, más aún en una edición que ya ha tenido incidentes como la caída masiva a 23 kilómetros de meta en la segunda etapa.

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El segundo mejor colombiano en la clasificación general es Einer Rubio, del Movistar Team, quien ocupa la casilla 20, a diez segundos del líder. Su desempeño ha sido constante en las primeras fracciones y mantiene opciones en una carrera que apenas comienza.

En contraste, la nota negativa para el ciclismo colombiano fue el retiro de Santiago Buitrago, del Bahrain Victorious, quien abandonó la competencia tras la caída ocurrida en la etapa. El bogotano no pudo continuar en la ronda italiana luego del incidente en medio de la lluvia.

Colombianos en la clasificación general del Giro de Italia 2026 - etapa 2

1. Guillermo Thomas Silva, XDS Astana Team - 9:00:23

2. Florian Stork, Tudor Pro Cycling Team - a 4"

3. Egan Bernal, Netcompany INEOS - a 4"

20. Einer Rubio, Movistar Team - a 10"

Con la general apretada —Silva líder, Stork segundo y Bernal tercero, todos en un margen mínimo— el Giro se presenta abierto y con protagonismo latinoamericano. Para Colombia, la gran noticia es el regreso competitivo de Bernal al primer plano, en una carrera que apenas entra en su fase inicial y que todavía ofrece terreno para movimientos importantes.